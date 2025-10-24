7

Il tempo di gioco dei giapponesi con Xbox è aumentato del 20% lo scorso anno

Pare che i giapponesi abbiano apprezzato maggiormente l'offerta di Xbox lo scorso anno, tanto che ci hanno giocato il 20% del tempo in più.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/10/2025
Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft

Durante un'intervista concessa a Famitsu in occasione dell'evento "Beyond the Strand" organizzato da Kojima Productions a Tokyo, il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha condiviso alcune informazioni sulle attività di Xbox in Giappone, riflettendo sulle difficoltà incontrate su quel mercato, ma svelando che nell'ultimo anno i giapponesi hanno giocato il 20% di tempo in più con la piattaforma.

Un mercato speciale

Secondo Spencer, il mercato giapponese è considerato "davvero speciale" da Microsoft , un sentimento che l'azienda sta cercando di trasmettere ai giocatori attraverso iniziative come i DLC a tema giapponese di Call of Duty: Black Ops 7 e altri titoli first-party.

I giocatori giapponesi apprezzeranno la versione portatile di Xbox
I giocatori giapponesi apprezzeranno la versione portatile di Xbox

Come detto, Spencer ha rivelato che il tempo di gioco totale su Xbox in Giappone è aumentato di circa il 20% nell'ultimo anno. Questa crescita riguarda l'intero ecosistema Xbox, console, PC e cloud, e, pur senza fornire un'analisi dettagliata, Spencer ha sottolineato che l'incremento è "ben bilanciato tra tutte e tre le piattaforme".

"Se dovessi evidenziare un aspetto," ha aggiunto, "mi sembra che l'importanza del PC stia crescendo sempre di più per i giocatori giapponesi. Inoltre, il fatto che console, PC e cloud stiano tutti crescendo è perfettamente in linea con la nostra strategia: permettere ai giocatori di godersi Xbox indipendentemente dal dispositivo." Per rafforzare ulteriormente la propria presenza in Giappone, Microsoft intende offrire più contenuti pensati specificamente per il pubblico giapponese. Spencer ha anche evidenziato la stretta collaborazione avuta con gli sviluppatori nipponici, senza fornire dettagli: "Abbiamo rapporti molto particolari con aziende come Capcom, Konami, Square Enix, Sega e Bandai Namco Entertainment." L'ultimo titolo giapponese pubblicato da Microsoft è stato Ninja Gaiden 4, ma secondo Spencer ci sono altre collaborazioni in corso, che saranno svelate nei prossimi mesi e anni.

#Microsoft
