Final Fantasy Tactics supera Hades 2 nella classifica eShop per Nintendo Switch 2

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles ha superato Hades nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2 della settimana che si è appena conclusa, conquistando la vetta della top 10.
- Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
- Hades 2
- Donkey Kong Bananza
- EA Sports FC 26
- Hollow Knight: Silksong
- Little Nightmares 3 Deluxe Edition
- Mario Kart World
- Super Mario Party Jamboree NS2 Edition + Jamboree TV
- Madden NFL 26
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
Dopo settimane di dominio incontrastato, lo straordinario Hades 2 ha dunque dovuto cedere il passo alla remaster del classico firmato Square Enix, che a quanto pare sta macinando numeri importanti sulla piattaforma digitale Nintendo.
Certo, come abbiamo appena visto nel mese di settembre c'è stato in realtà un altro vincitore, ovverosia Story of Seasons: Grand Bazaar, che tuttavia nelle classifiche del mese appena cominciato sembra essere completamente scomparso.
La classifica dei giochi digitali
Passando alla classifica relativa ai giochi disponibili nel solo formato digitale, il comando passa all'avventura cooperativa a base di mattoncini di plastica di cui vi abbiamo parlato nella recensione di LEGO Voyagers.
- LEGO Voyagers
- Deltarune
- Suikoden 1 & 2 HD Remaster
- Drag x Drive
- The Touryst Deluxe
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour
- Wild Hearts S
- Fast Fusion
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition
Il gioco sviluppato da Light Brick è primo davanti a Deltarune e Suikoden 1 & 2 HD Remaster, mentre la top five viene completata in questo caso dall'esclusiva Drag x Drive e dalla Deluxe Edition di The Touryst.