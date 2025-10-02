Purtroppo, tirando le somme, non è andata affatto così con Fire Emblem Shadows che si è rivelato un progetto poco a fuoco , per nulla brillante, per certi versi persino offensivo nei confronti del marchio a cui si rifà.

Insomma, per quanto pubblicato in sordina qualche giorno fa sugli store digitali di Android e iOS, non c'erano motivi precisi per serbare preventivamente pregiudizi e reticenze nei confronti di un progetto che, per quanto ovviamente riadattato al contesto mobile, sulla carta poteva configurarsi come una più che dignitosa riduzione di quanto visto e apprezzato sulle varie console Nintendo nel corso degli anni.

Come quasi tutti i grandi marchi di Nintendo, anche Fire Emblem nel corso della sua trentennale storia ha subito riletture, riadattamenti, declinazioni in generi differenti. Strategico a turni in salsa fantasy per antonomasia, episodio dopo episodio ha saputo ritagliarsi un posto di tutto rispetto nella storia del medium, pur rivolgendosi ad una nicchia di appassionati ben definita e, a suo modo, contenuta.

Fire Among Us Emblem

Un'annotazione prima di cominciare. Tutto ciò che sapete e conoscete di Fire Emblem, fate finta che non esista. Turni, personaggi ben caratterizzati, un certosino lavoro di level design, raffinate strategie concepite soppesando punti di forza delle proprie unità e vulnerabilità degli avversari: dimenticatelo, perché non c'è traccia di nulla di tutto ciò in Fire Emblem Shadows.

La trama che funge da collante alle brevissime partite esclusivamente multiplayer di cui si compone il gioco è quantomai diluita, tutt'altro che stratificata, per nulla coinvolgente. Un impero, chiaramente alleatosi con le forze del male, ha conquistato il regno del protagonista Kurt, principe orfano che dovrà tentare, in qualche modo, di riacquisire il trono perduto con l'aiuto di un manipolo di alleati. L'oscura dea Fenris, tuttavia, è scaltra, capace di insinuarsi con le sue lusinghe persino tra le file alleate, persino nella mente dello stesso Kurt, in un gioco di continui tradimenti che, di fatto, sviluppa l'intero intreccio.

Al di là della sequenza che accoglie l'utente al primo avvio del gioco, non ci saranno filmati, né i dialoghi a schermate fisse prevedono un qualche tipo di doppiaggio in qualsivoglia lingua. Il tutto è estremamente statico, il che potrebbe anche essere accettabile, considerando la natura mobile del gioco, non fosse che si perde immediatamente interesse per un intreccio banale, portato avanti da conversazioni piattissime, per di più somministrato in vari episodi che si sbloccano accumulando valuta virtuale. In breve, è facile perdere il punto, oltre che interesse per le sorti di Kurt, prigioniero di una caratterizzazione davvero poverissima.

Fire Emblem Shadows inizia bene, con una scena d'intermezzo ben diretta e persino emozionante, peccato che rappresenti il picco più alto dell'intera produzione

Poco male se la storia è quella che è, a patto che il gioco funzioni a dovere. Purtroppo, anche da questo punto di vista, Fire Emblem Shadows fa acqua da tutte le parti, per quanto non sia completamente privo di meccaniche che, potenzialmente, avrebbero anche potuto restituirci i contorni di un titolo molto più profondo e intrigante.

Come dicevamo, non c'è traccia di turni. All'inizio di ogni partita il giocatore, insieme ad altri due pescati dalla rete, verrà proiettato in uno scenario, suscettibile a pochissimi cambiamenti in termini estetici e di design, composto da poche caselle, in cui il proprio avatar si muoverà e attaccherà automaticamente i nemici presenti nell'area. All'utente, il compito di attivare tutta una serie di magie, offensive e di alterazione di stato, rispettando i tempi di ricarica di ogni tecnica, attività a cui potrà dedicarsi anche nell'eventualità di un KO del proprio eroe.



Dal punto di vista prettamente ed esclusivamente estetico, ogni personaggio è ben caratterizzato

In questa prima fase, insomma, si tratta di lanciare poteri il più velocemente possibile, ma stando ben attenti, almeno in teoria come diremo a breve, a non colpire i propri alleati e a non curare gli avversari. Si potrebbe pensare che la collaborazione con i propri compagni d'armi possa dare vita a strategie di qualche tipo, ma il gameplay, da questo punto di vista, è appiattito da due fattori: non c'è alcun modo di comunicare con gli altri giocatori e, cosa ben peggiore, il turno non durerà che una manciata di secondi, rendendo ogni battaglia tanto frenetica, quanto priva di una reale componente strategica.

Come accennato, tuttavia, questa è solo una delle due fasi in cui si dividerà ogni battaglia. La dea Fenris, difatti, trama nell'ombra e in ogni partita ci sarà un traditore. Durante il matchmaking, l'utente deve scegliere se lottare per la Luce o per l'Oscurità. Nel primo caso, combatterà i nemici senza sconti. Nel secondo, dovrà fare il doppio gioco, colpendo i mostri presenti nella mappa con le sue abilità, certo, ma cercando il più possibile di indebolire e magari eliminare gli altri due eroi.

Gli artwork dei personaggi sono indubbiamente ben realizzati

Se al termine della battaglia gli alleati individueranno correttamente il traditore, nello scontro successivo, quello che li vedrà contrapporsi al giocatore che ha stretto l'alleanza con la dea Fenris, potranno godere di una vita extra. Al contrario, dovranno cercare di avere la meglio su un avversario più potente e in grado, tra le altre tecniche a sua disposizione, di evocare degli aiutanti che lo aiutino nella lotta.

Il meccanismo potrebbe anche essere interessante, non fosse che coinvolgendo solo tre giocatori, scoprire il traditore è estremamente facile, avendo solo il 50% di possibilità di sbagliare, dando per scontato che l'utente riesca a ricordare il ruolo che veste nella partita. L'interesse per la prima fase, insomma, si abbassa enormemente, tanto più considerando che essere sconfitti dallo schieramento nemico è davvero difficile, nonostante l'attività del sabotatore di turno.

Raramente, in termini di puro level design, il gioco proporrà scenari con qualche ostacolo o casella che i personaggi dovranno evitare nella loro marcia automatica verso il nemico successivo

Chi si trova a vestire i panni dell'alleato fittizio ha sulla carta un ventaglio strategico ben più ampio. Può curare gli avversari per conquistare la loro fiducia, colpirli con tecniche specifiche che non rivelano l'identità del mandante, lasciare che i suoi punti vita raggiungano lo zero e continuare a lanciare sortilegi dall'oltretomba. Peccato che, anche in questo caso, il gameplay di Fire Emblem Shadows risulti fin troppo sottile e incastrato in un ritmo eccessivamente elevato per dare realmente la possibilità di imbastire tattiche degne di questo nome. Anche quando contrapposto ai due vecchi alleati, nella seconda fase della partita, il sabotatore finirà per affidarsi sempre alle stesse tecniche, consapevole che se smascherato nell'intermezzo tra le due battaglie, le sue chance di vittoria caleranno in modo drastico.

Per farla breve, la creatura di Intelligent Systems propone un gameplay fin troppo scontato e poco stratificato per dare vita a partite che non si somiglino tra loro già dopo mezz'ora. Sia nei panni dei guerrieri della Luce, sia in quelli di affiliati dell'Ombra, c'è fin troppo poco spazio e tempo di manovra perché la meccanica che ricorda, pur molto vagamente, Among Us possa dare origine ad un minimo di investigazione, deduzione e strategia tra una fase e l'altra delle partite.