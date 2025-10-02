Super Mario Galaxy 1 e 2 a confronto su Nintendo Switch, Switch 2 e Wii in un video

In occasione del lancio del bundle che include Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto tra le nuove edizioni per Nintendo Switch e Switch 2 e quelle originali per Wii. Per il primo capitolo, il video propone anche un raffronto con l'edizione inclusa nella raccolta Super Mario 3D All-Stars, uscita su Switch nel 2020.

Come molti già sapranno, gli interventi di Nintendo per modernizzare i due titoli non sono stati particolarmente estesi. Partendo da Super Mario Galaxy 1, il miglioramento più evidente riguarda la risoluzione: su Nintendo Switch si arriva a 1080p in modalità docked e 720p in portatile, contro i 480p della versione Wii. Su Switch 2, invece, si raggiungono i 2160p in modalità TV e i 1080p in portatile.