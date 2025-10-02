GameSir T4 Nova Lite: controller per Nintendo Switch (e non solo) ad un prezzo imperdibile

Il T4 Nova Lite offre tre opzioni di connettività : Bluetooth, dongle wireless 2.4G e USB-C, consentendo di passare rapidamente da un dispositivo all'altro senza interruzioni di gioco. Il controller include inoltre una funzione Turbo a 20 Hz con pulsanti personalizzabili (A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT), attivabile o disattivabile con il pratico pulsante M, liberando le dita e ottimizzando il gameplay.

Su AliExpress, oggi, è possibile approfittare di una promozione molto allettante e interessante per chiunque sia alla ricerca di un controller compatibile con Nintendo Switch. Si tratta del GameSir T4 Nova Lite che viene messo in vendita a soli 6,89€ . Puoi acquistare il pad cliccando direttamente su questo link dedicato .

Ulteriori dettagli

La batteria integrata da 600 mAh assicura fino a 10 ore di gioco continuo con una ricarica completa in appena 2 ore, mentre il pulsante M multifunzione permette di regolare facilmente impostazioni chiave, come intensità delle vibrazioni, layout ABXY e zona morta degli stick.

GameSir T4 Nova Lite

I joystick Hall Effect garantiscono precisione assoluta, eliminando zone morte e drift, offrendo un controllo fluido e accurato con trigger lineari che rendono ogni azione nel gioco più coinvolgente. Inoltre, il controller è molto versatile ed è compatibile con Windows 10/11, Switch, Android, iOS e Steam Deck.