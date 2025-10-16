0

I giochi gratis dell'Epic Games Store del 16 ottobre sono disponibili: uno vi terrorizza, l'altro vi rilassa

Come ogni settimana sono disponibili nuovi giochi gratuiti dell'Epic Games Store: vediamo i dettagli dei due titoli proposti, che vogliano sia spaventarvi che divertirvi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/10/2025
Una fiaccola in un tunnel di Amnesia The Bunker

È giovedì e al momento della pubblicazione sono le 17, ovvero il momento nel quale l'Epic Games Store rende disponibili nuovi giochi gratuiti per tutti gli utenti PC. Per la precisione a questo giro possiamo ottenere una copia di Amnesia: The Bunker e Samarost 3.

Come sempre ricordiamo che tutto quello che dovete fare è andare sul launcher ufficiale o sulla pagina dello Store tramite il browser e aggiungere i giochi alla vostra libreria.

I dettagli sui giochi dell'Epic Games Store del 16 ottobre

Amnesia: The Bunker è un gioco horror in prima persona che ci mette all'interno di un desolato bunker (il nome lo aveva già fatto intuire, lo sappiamo) durante la prima guerra mondiale. Nell'oscurità ci sono molti orrori e noi dobbiamo andare in cerca di strumenti e armi per poter sopravvivere, mentre cerchiamo di tenere la luce accesa.

Samarost 3 è invece un amabile indie di Amanita Desing (Happy Game, Machinarium) che ci mette nei panni diun gnomo spaziale (!!) che con un flauto magico viaggia nell'universo per scoprire quali sono le proprie origini. Dovremo esplorare nove diversi mondi con sfide da completare, creature strane e bellissimi scorci da ammirare.

Diteci, cosa ne pensate dei due giochi della settimana in corso?

