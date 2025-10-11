Magic: The Gathering, in prenotazione i tre set di Final Fantasy VIII, IX e XV, in attesa del Box del primo capitolo

Su Amazon, oggi, tutti gli appassionati di Magic e Final Fantasy possono effettuare la prenotazione di ben tre set dedicati, in attesa della disponibilità, sulla piattaforma, del quarto set. Tutti i set sono pre-ordinabili al prezzo minimo garantito di 42€.
- Puoi effettuare la prenotazione del set di Final Fantasy IXdirettamente tramite questo link
- Puoi effettuare la prenotazione del set di Final Fantasy XVdirettamente tramite questo link
- Puoi effettuare la prenotazione del set di Final Fantasy VIII direttamente tramite questo link
Ognuna di queste box, definite come delle "confezioni scena" contiene 3 buste di gioco, ideali per scoprire il potenziale di Magic per chi si approcciasse al gioco per la prima volta. Sono perfette per costruire un proprio deck, giocare con gli amici e condividere il brivido dello sbusto.
Ulteriori dettagli
Rivivi l'assedio di Alessandria con la confezione dedicata a Final Fantasy IX. Con il box dedicato a Final Fantasy XV, invece, puoi rivivere la scena "Compagni di campo". Con la confezione scena Figli del destino rivivi, a tua volta, il fascino e tutto ciò che riesce a trasmettere l'universo di Final Fantasy VIII.
Infine, puoi rivivere il primo storico e iconico Final Fantasy con la confezione scena Garland al Tempio del Caos (ricordiamo, ancora non disponibile). Con ognuno di questi box, unendo le 6 carte puoi ricreare le scene presenti ed esporle sul cavalletto incluso in ognuna delle confezioni. Cosa ne pensate? Ne acquisterete uno? Fatecelo sapere con un commento!