Hunter x Hunter: Nen x Impact svela la data di uscita del DLC con Neferpitou

Bushiroad Games e gli sviluppatori di Eighting hanno annunciato che il DLC che introduce Neferpitou come nuovo personaggio giocabile di Hunter x Hunter: Nen x Impact sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal prossimo 16 ottobre.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate qui sotto. Il filmato offre una panoramica delle mosse e dello stile di combattimento di questo personaggio, basato su assalti rapidi che non lasciano agli avversari neppure il tempo di riprendere fiato e una meccanica speciale che permette di tornare in piedi dopo aver subito un K.O..