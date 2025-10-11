Hunter x Hunter: Nen x Impact svela la data di uscita del DLC con Neferpitou

Bushiroad Games e gli sviluppatori di Eighting hanno annunciato che il DLC che introduce Neferpitou come nuovo personaggio giocabile di Hunter x Hunter: Nen x Impact sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal prossimo 16 ottobre.
L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che trovate qui sotto. Il filmato offre una panoramica delle mosse e dello stile di combattimento di questo personaggio, basato su assalti rapidi che non lasciano agli avversari neppure il tempo di riprendere fiato e una meccanica speciale che permette di tornare in piedi dopo aver subito un K.O..
Neferpitou può tornare in piedi dopo una sconfitta, con tanto di statiistiche potenziate
"Neferpitou è abile nel colmare istantaneamente le distanze grazie ai suoi attacchi a lunga gittata," ha spiegato Bushiroad Games. "Può rianimarsi con Terpsichora se viene messa KO mentre possiede 500 unità nell'Aura Gauge! Dopo la rinascita, diverse statistiche vengono potenziate, rendendo più facile rimontare!"
Hunter x Hunter: Nen x Impact è disponibile su PS5, Nintendo Switch e PC (Steam) dallo scorso luglio. Nonostante un'accoglienza piuttosto tiepida da parte di critica e pubblico (ecco la nostra recensione), Bushiroad Games pare avere intenzione di supportare a lungo il gioco con contenuti a pagamento che andranno ad espandere il roster nel tempo.