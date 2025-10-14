2

I controller 8BitDo sono in forte sconto su AliExpress per un periodo limitato

Tra le offerte di AliExpress troviamo i controller 8BitDo in diversi modelli e colorazioni. Vediamoli nel dettaglio.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/10/2025
Controller 8BitDo

Su AliExpress sono disponibili i controller 8BitDo in diverse versioni e modelli, in base alle vostre preferenze. Questi sconti sono disponibili fino al 18 ottobre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne. Vi ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, non può essere utilizzato in combinazione con altre promozioni. I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Controller 8BitDo in sconto

Partiamo dai controller Ultimate 2C con prezzi che partono da 16,59 € e in diverse colorazioni. Con il nostro codice ITBS04 potrete risparmiare ulteriormente; se siete interessati potete acquistarli direttamente tramite questo link.

8BitDo Ultimate 2C
8BitDo Ultimate 2C

Anche il controller 8BitDo Pro 3, compatibile con Switch e altri dispositivi, costa 52,65 €. Con il codice ITBS04 potrete risparmiare ulteriormente; cliccate su questo link per acquistarlo.

8BitDo Pro 3
8BitDo Pro 3

Se invece preferite prodotti più nostalgici, potete optare per il controller SN30 Pro, disponibile a 22,66 € tramite questo link. Ricordate di utilizzare sempre il codice ITBS04 per risparmiare ancora di più!

Controller SN30 Pro
Controller SN30 Pro

Infine, è disponibile anche il controller 8BitDo Ultimate-3 in collaborazione con Rare. Costa 71,75 € e con il codice ITBS08 avrete diritto a uno sconto aggiuntivo. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link.

8BitDo Ultimate-3
8BitDo Ultimate-3
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
