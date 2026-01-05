AirPods 4 tornano in offerta su AliExpress: con il codice sconto dedicato risparmi sugli auricolari Apple

Le AirPods 4 rappresentano un'evoluzione significativa degli auricolari wireless di Apple , progettati per offrire comfort, qualità audio e semplicità d'uso durante tutta la giornata. Il nuovo design con profilo ottimizzato e stelo più corto garantisce una vestibilità ancora più comoda e stabile, anche in movimento. I controlli touch permettono di gestire musica e chiamate con un semplice tocco .

Ulteriori dettagli

Uno dei punti di forza è l'Audio Spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa. Che si tratti di musica, film, serie TV o videogiochi, il suono risulta avvolgente e immersivo, offrendo un'esperienza simile a quella cinematografica.

La qualità audio e delle chiamate è ulteriormente migliorata grazie al chip H2 progettato da Apple e alla modalità Isolamento vocale, che riduce i rumori di fondo e rende la voce più chiara anche in ambienti rumorosi. L'autonomia arriva fino a 5 ore con una carica e 30 ore complessive con la custodia, compatibile con USB-C e più compatta del 10%. Completano il quadro la resistenza IPX4 a sudore, acqua e polvere, ideale per allenamenti e utilizzo quotidiano.