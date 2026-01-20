The Monty Mole Collection riporta sui nostri schermi la storica serie a 8-bit

In tempi di remake e di remaster come questi, non stupisce vedere tornare sui nostri schermi Monty Mole, celebre personaggio nato sulla scena inglese negli anni '80, sviluppatosi soprattutto su sistemi a 8-bit. La farà nella The Monty Mole Collection , in uscita il 23 gennaio su Xbox Series X e S e PC . Si tratta di una raccolta di sei giochi, sviluppata da Imagine Software (altra lacrimuccia per i nostalgici) e pubblicata da Pixel Games UK.

Prezzo accessibile

The Monty Mole Collection costerà €8,39 e includerà Wanted! Monty Mole, Monty On The Run e Auf Wiedersehen Monty, oltre a tre giochi bonus: Monty Is Innocent, Sam Stoat: Safebreaker e Moley Christmas. Si tratta in generale di platform adventure, per chi non li conoscesse. Visto che c'erano, potevano includere anche Impossamole, così da concludere la serie.

La raccolta offrirà diversi filtri video, incluso un'immancabile filtro CRT, la possibilità di riavvolgere il gameplay, la possibilità di salvare e caricare le partite e delle cassette virtuali interattive, per ricreare l'atmosfera degli anni '80.

Vediamo ora gioco per gioco, quali saranno i contenuti della raccolta.

Wanted! Monty Mole - L'inverno sta arrivando e Monty Mole decide di andare nella miniera di carbone del South Yorkshire per prendere un po' di combustibile per sopravvivere. Qui dovrà affrontare tanti nemici, prima di uscire nel castello di Arthur, dove dovrà trovare una scheda elettorale per sconfiggere il padrone di casa.

Monty is Innocent - Condannato a cinque anni nel carcere di Scudmore per aver rubato un secchio di carbone, Monty deve essere liberato dal suo amico Sam Stoat.

Sam Stoat: Safebreaker - L'amico di Monty diventa protagonista di uno spin off, in cui deve riuscire a fare il colpo della vita.

Monty on the Run - Dopo essere evaso dal carcere di Scudmore grazie a Sam Stoat, Monty Mole deve fuggire ancora.

Auf Wiedersehen Monty - Fuggito dal Regno Unito, Monty continua a essere braccato dalle autorità e ora ha attirato anche l'attenzione di Intermole, che gli dà la caccia senza tregua. Dovrà attraversare l'Europa raccogliendo abbastanza denaro per stabilirsi finalmente su una sua isola privata nel Mediterraneo, lontano dalle persecuzioni.

Moley Christmas - È Natale e Monty festeggia con un gioco completamente nuovo, distribuito in regalo con una rivista di informatica degli anni '80 e ora recuperato per questa raccolta. È molto breve e il più debole del gruppo.