Realme G7 Pro a queste cifre è un vero best buy: sfrutta il coupon e risparmia sul tuo prossimo smartphone

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un coupon che fa calare il prezzo di Realme G7 Pro, uno smartphone che, a queste cifre incarna perfettamente il concetto di best buy. Il codice da applicare è ITCD55 dal valore di 55€ per un costo finale d'acquisto di 472,27€. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link.

Realme GT 7 Pro si presenta come uno smartphone Android di fascia alta, progettato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il dispositivo è dotato di un ampio display da 6,78 pollici con risoluzione 2780 × 1264 pixel.