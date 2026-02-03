Realme G7 Pro a queste cifre è un vero best buy: sfrutta il coupon e risparmia sul tuo prossimo smartphone

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un coupon che fa calare il prezzo di Realme G7 Pro, uno smartphone che, a queste cifre incarna perfettamente il concetto di best buy. Il codice da applicare è ITCD55 dal valore di 55€ per un costo finale d'acquisto di 472,27€. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link.
Realme GT 7 Pro si presenta come uno smartphone Android di fascia alta, progettato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il dispositivo è dotato di un ampio display da 6,78 pollici con risoluzione 2780 × 1264 pixel.
Ulteriori dettagli
Dal punto di vista della connettività, Realme GT 7 Pro offre tutto ciò che ci si aspetta da un top di gamma. Il modulo 5G assicura velocità di navigazione e trasferimento dati eccellenti, mentre Wi-Fi e GPS completano una dotazione tecnica completa e affidabile. La batteria da 6500 mAh rappresenta uno dei suoi punti di forza, permettendo un'autonomia elevata anche con un utilizzo intenso durante tutta la giornata.
Sul fronte multimediale, il dispositivo si distingue per la fotocamera principale da 50 megapixel, in grado di scattare fotografie ad altissima risoluzione fino a 8165 × 6124 pixel. Nonostante la dotazione tecnica importante, Realme GT 7 Pro mantiene dimensioni ben bilanciate: 8,6 mm di spessore e un peso di 223 grammi.