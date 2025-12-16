Carenza e crisi DRAM: dopo DELL, anche Acer e ASUS sono pronti ad aumentare i prezzi dei PC

Il settore dei PC si prepara a una nuova ondata di aumenti di prezzo, spinta dalla crescente ( e molto discussa) carenza di memoria DRAM che sta colpendo l'intera filiera tecnologica. Dopo Dell, anche Acer e ASUS si trovano costrette a rivedere le proprie strategie commerciali per affrontare una situazione sempre più complessa, destinata a protrarsi almeno fino al 2026.

La pressione sul mercato nasce dal fatto che una parte rilevante della produzione di DRAM viene oggi assorbita dal settore IA e data center, lasciando meno risorse disponibili per i produttori di PC tradizionali. Secondo fonti della stampa economica taiwanese, Acer e ASUS starebbero valutando incrementi significativi dei prezzi sia per i computer destinati ai consumatori sia per quelli rivolti al mondo enterprise.