Lo sparatutto "ultra-realistico" Unrecord accelera lo sviluppo grazie al finanziamento di Tencent

Drama e Tencent hanno infatti annunciato una partnership tesa proprio a concludere i lavori su Unrecord e lanciarlo finalmente in versione completa sul mercato, cosa che non dovrebbe avvenire troppo in là.

In effetti, dopo due anni dal fenomeno virale dei primi teaser, si poteva pensare che il gioco fosse diventato una sorta di vaporware, in mancanza di informazioni concrete sullo stato dei lavori, ma questi evidentemente sono andati avanti e lo faranno ancora di più nel prossimo periodo.

Drama Studios stupì il mondo nel 2023 con la prima presentazione di Unrecord , uno sparatutto in prima persona caratterizzato da un'inquadratura in stile bodycam che diventò virale per la sua grafica "ultra-realistica" : ebbene, il gioco è ancora in lavorazione e di recente ha ricevuto un grosso finanziamento da Tencent che dovrebbe accelerare i tempi di sviluppo.

Uno sparatutto "vero"?

"Da quando il nostro primo trailer ha suscitato grande interesse, abbiamo lavorato senza sosta per realizzare un gioco all'altezza delle aspettative della nostra community", ha riferito Drama Studios in un recente comunicato.

"In Tencent abbiamo trovato non solo un partner di livello mondiale, ma anche un team sinceramente appassionato del nostro gioco e della nostra visione. Nonostante le sue dimensioni, Tencent ha affrontato questa partnership con umiltà, rispetto e un sincero apprezzamento per la nostra identità creativa".

A quanto pare, il colosso cinese ha creduto in Unrecord sin dall'inizio e ha sostenuto il team "in ogni fase della crescita". Da parte sua, il publisher ha riferito di "creare profondamente nel talento creativo", si legge nel comunicato, "Questo investimento aiuterà lo studio a sbloccare il suo pieno potenziale e portare a tutti il primo di molti giochi fantastici".

Con il suo primo trailer, Unrecord risultava talmente realistico da sembrare falso, ma in realtà c'è una spiegazione sul raggiungimento di tali risultati da parte del team.