La tastiera meccanica Corsair K70 CORE TKL è in sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile la tastiera Corsair K70 CORE TKL a 79,99 € rispetto al prezzo consigliato di 99,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 20%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche della tastiera

Come ti abbiamo anticipato, si tratta della tastiera nella colorazione nera e con layout QWERTY IT. In questo caso il design è compatto, quindi non è presente il tastierino numerico: la scelta ideale se hai bisogno di un prodotto meno ingombrante per la tua postazione. Troviamo inoltre gli switch meccanici lineari CORSAIR MLX Red v2 pre-lubrificati per una risposta rapida e fluida, oltre alla retroilluminazione RGB.

Tastiera Corsair K70 CORE TKL

I due strati di schiuma fonoassorbente attenuano il rumore dei tasti, per una digitazione silenziosa e piacevole. Sono inoltre presenti diversi controlli multimediali, tra cui una rotella multifunzione e un pulsante multimediale programmabile, entrambi personalizzabili con iCUE. I keycap sono in vernice ABS, quindi sono resistenti.