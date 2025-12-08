Paramount sfida Netflix e rilancia su Warner Bros. Discovery con un'offerta da oltre 100 miliardi di dollari

La proposta vale circa 30 dollari per azione, superando quella di Netflix da 82,7 miliardi di dollari (23,5 dollari in contanti + 4,5 dollari in azioni Netflix). In termini complessivi, l'offerta Paramount è più alta di circa 25 miliardi di dollari, mentre il premio diretto per gli azionisti rispetto alla proposta Netflix è stimato intorno ai 18 miliardi. Non solo: l'offerta di Paramount prevede l'acquisizione di tutti gli asset della compagnia, laddove Netflix punta solo agli studi cinematografici e alle attività di streaming (HBO Max).

Pochi giorni fa Netflix ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery , ma forse ha cantato vittoria troppo presto. Infatti, nelle scorse ore Paramount Skydance è tornata alla carica con un'offerta ostile, ovvero rivolta direttamente agli azionisti bypassando il consiglio di amministrazione, da circa 108,4 miliardi di dollari in contanti.

Paramount offre più soldi, meno rischi e un futuro più prospero per Hollywood

Nel comunicato ufficiale, il CEO David Ellison ha definito l'offerta di Netflix "inferiore" e "anticoncorrenziale", sostenendo che la proposta della sua compagnia garantirebbe maggiore valore agli azionisti e un percorso più rapido e sicuro verso l'approvazione regolatoria. Ellison ha inoltre sottolineato che l'operazione sarebbe nell'interesse della comunità creativa, dei consumatori e dell'industria cinematografica, portando a una Hollywood più forte, con più concorrenza, maggiori investimenti nei contenuti e un numero più alto di film distribuiti nelle sale.

David Ellison, il CEO di Paramount

"Gli azionisti di WBD meritano l'opportunità di valutare la nostra offerta superiore, interamente in contanti, per le loro azioni sull'intera compagnia", afferma Ellison. "La nostra offerta pubblica, che è sugli stessi termini già presentati privatamente al Consiglio di Amministrazione di Warner Bros. Discovery, garantisce un valore superiore e un percorso più certo e rapido verso il completamento. Riteniamo che il CdA di WBD stia perseguendo una proposta inferiore che espone gli azionisti a un mix di contanti e azioni, a un futuro incerto sul valore di mercato del business dei canali via cavo Global Networks e a un processo di approvazione regolatoria complesso. Stiamo portando la nostra offerta direttamente agli azionisti per dare loro l'opportunità di agire nel proprio interesse e massimizzare il valore delle loro azioni."

"Crediamo che la nostra offerta contribuirà a creare una Hollywood più forte. È nell'interesse della comunità creativa, dei consumatori e dell'industria cinematografica. Riteniamo che tutti beneficeranno di una maggiore concorrenza, di una spesa più elevata per i contenuti, di un incremento delle uscite cinematografiche e di un numero maggiore di film nelle sale come risultato della nostra proposta di transazione."

Il CdA di Warner Bros. Discovery esaminerà l'offerta di Paramount Skydance con i propri consulenti finanziari e legali, ma al momento non modifica la raccomandazione a favore dell'accordo già annunciato con Netflix. Gli azionisti saranno informati della posizione del CdA sull'offerta di Paramount entro 10 giorni lavorativi.