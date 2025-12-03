Il director di Monster Hunter Wilds ammette la difficoltà bassa al lancio e vi invita a dargli una seconda chance

Una critica che il director Yuya Tokuda e il producer della serie Ryozo Tsujimoto hanno riconosciuto come fondata e che si è rivelata un feedback prezioso per gli aggiornamenti gratuiti pubblicati dopo il lancio. Questi contenuti sono stati calibrati per alzare il livello di difficoltà e renderlo più soddisfacente, tanto che Tokuda invita chi ha abbandonato il titolo nelle prime settimane a concedergli ora una seconda chance.

Monster Hunter Wilds è stato tra i protagonisti dei PlayStation Partner Awards 2025, dove ha ricevuto anche l'Users' Choice Award, premio assegnato in base ai voti del pubblico. Un riconoscimento ottenuto nonostante le forti critiche rivolte al gioco, legate non solo alle performance su PC, ma anche a un livello di sfida giudicato troppo basso e poco stimolante dai fan storici della serie.

Tokuda invita a tornare su Wilds

Intervistato da IGN Japan durante la premiazione dei PlayStation Partner Awards, Tokuda ha spiegato che la difficoltà iniziale di Wilds era stata tarata tenendo conto delle problematiche riscontrate dai nuovi giocatori che si avvicinavano per la prima volta alla serie. Se questa scelta ha aiutato i cacciatori alle prime armi e portato all'introduzione della modalità Precisione, dall'altro lato ha comportato l'assenza di contenuti in grado di soddisfare i veterani.

"Abbiamo analizzato i punti in cui i principianti tendevano a bloccarsi, incluso Monster Hunter: World", ha dichiarato Tokuda. "Abbiamo lavorato su questi aspetti uno per uno per rendere più semplice ai nuovi giocatori superare ostacoli come raggiungere determinati mostri o creare specifici tipi di armatura. Inoltre, abbiamo cercato di introdurre il maggior numero possibile di nuove funzionalità utili sia ai principianti sia agli utenti già esperti, come la Focus Mode. Questa volta, nel tentativo di rendere il gioco accessibile anche ai nuovi giocatori e a chi non era riuscito a completarlo in passato, penso che la curva di difficoltà sia risultata un po' carente per gli utenti più esperti."

"Monster Hunter è un titolo che riceve aggiornamenti regolari, ma le opinioni dei giocatori sono state molto preziose durante il processo di sviluppo. Per rendere Monster Hunter Wilds migliore, le voci dei fan ci hanno dato forza", ha aggiunto. "Se avete completato il gioco subito dopo l'uscita e poi vi siete fermati, vi sarei grato se lo riprendeste in mano."

Anche Tsujimoto si è unito alla discussione, sottolineando che, al netto delle critiche ricevute da Wilds, non saranno certo uno o due passi falsi a decretare la fine della serie.

"Nonostante i problemi affrontati da questo capitolo, non bisogna aspettarsi che Monster Hunter sparisca. Ovviamente non intendiamo fermare la serie qui. Abbiamo intenzione di proseguire e vogliamo che sempre più persone possano giocare. Inoltre, vorremmo pensare a progetti oltre i videogiochi, così da espandere ulteriormente il potenziale dell'IP di Monster Hunter."

Come forse saprete, gli aggiornamenti post-lancio di Wilds hanno aggiunto i mostri arci-temprati e le missioni con livello di sfida 9 stelle, che hanno alzato di molto la difficoltà dell'endgame. Il 16 dicembre arriverà il Title Update 4, che tra le novità include anche il Gogmazios, un gigantesco drago anziano che promette di dare ulteriore filo da torcere anche ai cacciatori più abili.