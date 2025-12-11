Apple cambia rotta: l'iPad 12 potrebbe montare il chip di iPhone 17

Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro iPad 12 potrebbe equipaggiare il chip A19 di Apple. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite, ma in questo caso si tratterebbe di un buon salto generazionale. La fonte, Macworld, afferma di aver visionato un documento interno di Apple, contenente proprio alcune informazioni legate al prossimo iPad del 2026. Vediamo meglio tutti i dettagli.
Salto di tre generazioni?
Come vi abbiamo anticipato, queste indiscrezioni sono state riportate da Macworld, che avrebbe visionato un documento interno di Apple. Sebbene le ultime voci parlavano di un chip A18, stavolta si ipotizza un salto di ben tre generazioni. Ricordiamo però che l'attuale iPad 11 monta il chip A16, approdato su iPhone 14 nel 2022. Allo stesso modo, l'iPad 10 utilizza l'A14, mentre l'iPad 9 utilizza l'A13. Proprio per questo motivo l'ipotesi del chip A18 sarebbe più plausibile e realistica, in questo caso, considerando anche che l'A19 è stato rilasciato quest'anno e una mossa del genere sarebbe insolita.
Come vi abbiamo anticipato, quindi, si tratta di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela. Oltretutto, anche i numeri di modello elencati nel rapporto visionato sono insoliti: secondo la fonte, i codici J581 e J588 rappresenterebbero il nuovo iPad. Tuttavia, generalmente i codici Apple sono sequenziali e in questo caso non lo sono, generando una certa confusione.
I possibili vantaggi
Se l'iPad 12 dovesse realmente equipaggiare il chip A19, il dispositivo diventerebbe il 50% più veloce dell'iPad 11, oltre a diventare accessibile per i giochi più impegnativi. A migliorare sarebbe anche il raffreddamento, quindi le temperature e i framerate sostenuti.
Il chip di rete wireless N1 dovrebbe offrire una maggiore durata della batteria e le prestazioni di AirDrop e dell'hotspot dovrebbero migliorare. Tuttavia, l'iPad non sarebbe compatibile con la rete a 320 MHz, sebbene il dispositivo supporti lo standard Wi-Fi 7.