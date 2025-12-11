Apple cambia rotta: l'iPad 12 potrebbe montare il chip di iPhone 17

Salto di tre generazioni?

Come vi abbiamo anticipato, queste indiscrezioni sono state riportate da Macworld, che avrebbe visionato un documento interno di Apple. Sebbene le ultime voci parlavano di un chip A18, stavolta si ipotizza un salto di ben tre generazioni. Ricordiamo però che l'attuale iPad 11 monta il chip A16, approdato su iPhone 14 nel 2022. Allo stesso modo, l'iPad 10 utilizza l'A14, mentre l'iPad 9 utilizza l'A13. Proprio per questo motivo l'ipotesi del chip A18 sarebbe più plausibile e realistica, in questo caso, considerando anche che l'A19 è stato rilasciato quest'anno e una mossa del genere sarebbe insolita.

iPad Air

Come vi abbiamo anticipato, quindi, si tratta di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela. Oltretutto, anche i numeri di modello elencati nel rapporto visionato sono insoliti: secondo la fonte, i codici J581 e J588 rappresenterebbero il nuovo iPad. Tuttavia, generalmente i codici Apple sono sequenziali e in questo caso non lo sono, generando una certa confusione.