Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ha una data di uscita, annunciata in trailer

Capcom ha mostrato anche il suo Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection durante il Nintendo Direct di oggi, con un nuovo trailer che ha annunciato la data di uscita ufficiale del nuovo capitolo della serie in questione.
Sarà disponibile dal 13 marzo 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, portando avanti la sotto-serie collegata al celebre action RPG, in una forma più incentrata sulla narrazione e l'avventura classica, come abbiamo visto nei capitoli precedenti.
Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection è stato annunciato lo scorso luglio proprio durante il Nintendo Direct precedente a quello andato in scena oggi, con il nuovo video che definisce il periodo di uscita.
In arrivo a marzo
Il trailer pubblicato oggi mostra qualcosa soprattutto sulla storia di Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, sebbene nel montaggio siano visibili anche alcune sezioni di gameplay, offrendo qualche spiraglio sulle nuove avventure che ci attendono.
Nel terzo capitolo di Monster Hunter Stories ci troviamo nei panni di un Rider, un allevatore di creature volanti in grado di cavalcare draghi e affrontare con questi una grande avventura.
Dopo due secoli dalla conclusione di una guerra che ha lasciato il continente diviso in due regni, due Rathalos gemelli inaspettatamente emergono da un singolo uovo, dando vita a una grande leggenda alla base della nuova storia.
Anche in questo caso ci troviamo a creare una squadra di Monsties, comprese alcune creature iconiche della serie principale, combattere in scontri a turni strategici e prendere parte a un'avventura epica.