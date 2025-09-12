Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ha una data di uscita, annunciata in trailer

Capcom ha mostrato anche il suo Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection durante il Nintendo Direct di oggi, con un nuovo trailer che ha annunciato la data di uscita ufficiale del nuovo capitolo della serie in questione.

Sarà disponibile dal 13 marzo 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, portando avanti la sotto-serie collegata al celebre action RPG, in una forma più incentrata sulla narrazione e l'avventura classica, come abbiamo visto nei capitoli precedenti.

Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection è stato annunciato lo scorso luglio proprio durante il Nintendo Direct precedente a quello andato in scena oggi, con il nuovo video che definisce il periodo di uscita.