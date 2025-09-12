0

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi Deluxe Edition per PS5 è in sconto su Amazon

Il leggendario Goldrake torna su console con un titolo d'azione e avventura che farà rivivere le emozioni dell'anime originale.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   12/09/2025
Ufo Robot Goldrake
UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi
UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi
La Deluxe Edition di UFO Robot Goldrake - Il Banchetto dei Lupi per PS5 è disponibile su Amazon a 11,90€ (anziché 19,97€), con spedizione gratuita e reso incluso. Un ritorno epico per il celebre robot che ha fatto la storia dei cartoni animati in Italia. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Per la prima volta, i giocatori possono vestire i panni di Umon Daisuke e del possente Goldrake in un'avventura che fonde azione, esplorazione e scontri spettacolari. Il titolo si propone come una vera e propria lettera d'amore alla serie cult che ha segnato intere generazioni.

Attacchi iconici e nuove modalità di gioco

Gli sviluppatori hanno inserito le mosse storiche del robot gigante, riprodotte fedelmente e migliorabili nel corso dell'avventura. A queste si aggiungono diverse fasi di gameplay che spaziano dal brawler all'azione in terza persona, fino a sezioni shooter e di esplorazione.

Il gioco include tutti i personaggi e i luoghi iconici della serie, oltre a nuovi contenuti pensati per i fan. Ad arricchire l'esperienza c'è la colonna sonora originale dell'anime, completamente rimasterizzata, che accompagna i giocatori durante l'intera avventura.

