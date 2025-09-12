Kirby Air Riders avrà due nuovi Amiibo combinabili e un nuovo Nintendo Direct dedicato

Il gioco è stato già protagonista di un proprio Nintendo Direct piuttosto lungo, durante il quale Masahiro Sakurai ha svelato numerosi dettagli su questo particolare gioco di corse incentrato sull'universo del personaggio rosa di Nintendo, ma evidentemente c'è ancora molto da svelare.

Nuovi Amiibo per nuove possibilità

Nel frattempo, oggi sono stati svelati i due nuovi Amiibo dedicati a Kirby Air Riders, con protagonisti Kirby con Stella Warp e Waddle Dee con Stella alata, dunque ogni personaggio ha il suo "veicolo" associato.

Entrambi saranno disponibili lo stesso giorno del lancio del gioco, ovvero il 20 novembre, ovviamente in vendita separatamente.

Utilizzando gli Amiibo in questione potremo evocare Personaggi Statuetta che potranno essere allenati e fatti salire di livello alliinterno del gioco.

Sarà inoltre possibile anche cambiare rider come nel gioco, per scegliere la combinazione di rider e veicolo preferita, nel caso si possieda più di un set, combinando i personaggi con veicoli diversi e trovando così delle possibili variazioni ulteriori in base alle caratteristiche di uno e dell'altro.