Pokémon Generazione 11 avrebbe già un anno di uscita secondo un nuovo leak

Leggende Pokémon Z-A è dietro l'angolo e oramai i leak hanno già svelato un po' tutto dell'opera, ma questo non significa che i giocatori non abbiamo qualcosa di ancora inedito di cui discutere. No, non parliamo della Generazione 10 di Pokémon, i chiacchierati Waves e Winds, ma di quella successiva la Generazione 11.
Certo, è sicuramente lontana, ma quanto esattamente? La risposta arriva tramite un leak di Centro Leak.
I dettagli sul leak di Pokémon
Secondo quanto riferito dalla fonte, che potete vedere qui sotto, una immagine di una presentazione di Game Freak sarebbe finita online e avrebbe così svelato quando potremo giocare alla Generazione 11.
La risposta è il 2030, chiaramente alquanto lontano. L'immagine recita che Game Freak è al lavoro sulla decima generazione, ma sta anche iniziando la pre-produzione dell'undicesima generazione che è prevista tra cinque anni.
Potrebbe sembrare un'attesa lunga, ma ricordiamo che nel mezzo - sempre secondo i rumor - arriveranno altri titoli di Pokémon, compreso un nuovo Leggende e un remake di un capitolo che includerà più regioni, senza dimenticare ovviamente la produzione di contenuti aggiuntivi per la decima generazione. L'impressione è che ogni anno ci sarà un contenuto principale a tema Pokémon per i fan.
Ovviamente è solo un rumor, uno tra l'altro difficile da confermare o smentire perché si dovrà attendere molto tempo prima di poter avere informazioni ufficiali. Suggeriamo quindi di prendere tutto con le pinze.
