Pokémon Generazione 11 avrebbe già un anno di uscita secondo un nuovo leak

Leggende Pokémon Z-A è dietro l'angolo e oramai i leak hanno già svelato un po' tutto dell'opera, ma questo non significa che i giocatori non abbiamo qualcosa di ancora inedito di cui discutere. No, non parliamo della Generazione 10 di Pokémon , i chiacchierati Waves e Winds, ma di quella successiva la Generazione 11 .

I dettagli sul leak di Pokémon

Secondo quanto riferito dalla fonte, che potete vedere qui sotto, una immagine di una presentazione di Game Freak sarebbe finita online e avrebbe così svelato quando potremo giocare alla Generazione 11.

La risposta è il 2030, chiaramente alquanto lontano. L'immagine recita che Game Freak è al lavoro sulla decima generazione, ma sta anche iniziando la pre-produzione dell'undicesima generazione che è prevista tra cinque anni.

Potrebbe sembrare un'attesa lunga, ma ricordiamo che nel mezzo - sempre secondo i rumor - arriveranno altri titoli di Pokémon, compreso un nuovo Leggende e un remake di un capitolo che includerà più regioni, senza dimenticare ovviamente la produzione di contenuti aggiuntivi per la decima generazione. L'impressione è che ogni anno ci sarà un contenuto principale a tema Pokémon per i fan.

Ovviamente è solo un rumor, uno tra l'altro difficile da confermare o smentire perché si dovrà attendere molto tempo prima di poter avere informazioni ufficiali. Suggeriamo quindi di prendere tutto con le pinze.

