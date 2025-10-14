Quanti anni dopo X/Y è ambientato Leggende Pokémon Z-A? Ora abbiamo la risposta

Ora che il gioco sta per arrivare sugli scaffali, però, sappiamo esattamente quando Leggende Pokémon Z-A è posizionato nella linea temporale della saga .

Leggende Pokémon Z-A ci fa tornare a Kalos di Pokémon X e Y: più precisamente ci rimette a Luminopoli, una delle città principali dell'opera di Game Freak. Il dove però non è mai stato particolarmente in dubbio: è il quando che non è stato chiaro per molto tempo.

Quanti anni dopo X e Y è ambientato Leggende Pokémon Z-A

Sulla base di quanto ci dice il gioco, sappiamo che Leggende Pokémon Z-A ha luogo solo cinque anni dopo gli eventi di X e Y. Non si tratta quindi di un salto temporale particolarmente ampio e possiamo tranquillamente considerare l'opera come un seguito diretto di X e Y che ci permette di scoprire noti personaggi e vedere l'evolversi di situazioni introdotte con X e Y.

In linea di massima, Pokémon non fa veri e propri seguiti tranne che in rare occasioni, come accaduto con Oro e Argento che sono effettivamente dei sequel di Rosso e Blu. Leggende Pokémon Z-A però è un po' più approfondito ed esplicito rispetto al solito.

Non è ovviamente l'unica "stranezza" di Z-A, visto che il gioco abbandona completamente i classici combattimenti a turni in favore di un gioco d'azione in tempo reale.

Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di Leggende Pokémon: Z-A.