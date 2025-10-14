Il capo di Assassin's Creed, Marc-Alexis Côté, ha lasciato Ubisoft dopo 20 anni nella compagnia

Lo staff di Ubisoft è stato informato di questa notizia nelle ore scorse attraverso una email interna, nella quale peraltro Ubisoft e Vantage Studios augurano a Côté il meglio per il futuro, senza ancora far sapere dove lo sviluppatore proseguirà il suo percorso.

La scelta di Côté non è stata spiegata in maniera approfondita, ma ha a che fare con la recente riorganizzazione di Ubisoft e la creazione della nuova divisione staccata e costruita insieme Tencent, ovvero Vantage Studios , che si occuperà della gestione dei maggiori franchise del publisher tra i quali anche Assassin's Creed.

In base a diverse segnalazioni, tra qui quella riportata da IGN, sembra che Marc-Alexis Côté , sviluppatore veterano e responsabile della serie Assassin's Creed , abbia lasciato Ubisoft di recente, dopo 20 anni di carriera all'interno dell'editore francese.

In base a quanto riferito da IGN, Vantage Studios aveva offerto a Côté un ruolo di rilievo all'interno della nuova compagnia, probabilmente puntando a mantenerlo a capo della serie, ma sembra che lo sviluppatore abbia declinato l'offerta, decidendo di lasciare Ubisoft.

"A seguito della riorganizzazione aziendale annunciata nel marzo 2025, Marc-Alexis Côté ha deciso di intraprendere una nuova strada al di fuori di Ubisoft", ha dichiarato un portavoce di Ubisoft a IGN. "Sebbene siamo rattristati dalla sua partenza, siamo certi che i nostri talentuosi team porteranno avanti le solide basi che lui ha contribuito a costruire".

"Siamo profondamente grati per l'impatto che Marc-Alexis ha avuto nel corso degli anni, in particolare nel plasmare il marchio Assassin's Creed rendendolo quello che è oggi", prosegue il comunicato, "La sua leadership, creatività e dedizione hanno lasciato un segno indelebile nei nostri team e nei nostri giocatori. Lo ringraziamo sinceramente per i suoi numerosi contributi e gli auguriamo un successo continuo in tutte le sue future imprese".

Côté è entrato in Ubisoft nel 2005 come software engineer, lavorando a Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate ed passando successivamente alla serie Assassin's Creed all'epoca di Assassin's Creed Brotherhood come lead level designer e salendo poi di grado negli anni successivi.