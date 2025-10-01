Nome e dettagli della nuova compagnia formata da Ubisoft e Tencent trapelano da un'indiscrezione

Eurogamer riporta in queste ore alcuni dettagli e quello che dovrebbe essere il nome della nuova compagnia formata da Ubisoft e Tencent, all'interno della nuova collaborazione che ha portato alla creazione di una divisione a parte, destinata a gestire diverse serie importanti della casa francese.
Non si tratta ancora di informazioni ufficiali, ma in base a quanto riferito dalla rivista sembra che la divisione si chiami Vantage Studios e dovrebbe coinvolgere una notevole quantità di sviluppatori tratti da varie sezioni di Ubisoft sparse nel mondo.
Secondo il report, Vantage Studios sarebbe composta al momento da circa 2300 dipendenti, molti dei quali provenienti da Montreal Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Sofia e Barcellona.
Una soluzione per salvare Ubisoft
L'idea di Ubisoft e Tencent, con la creazione di questa nuova divisione, è di creare una sorta di nuovo centro per lo sviluppo di titoli di grosso calibro, destinato a gestire i nuovi capitoli dei maggiori franchise della compagnia francese.
Vantage Studios dovrebbe operare attraverso un modello meno centralizzato rispetto a quello tipico di Ubisoft, con ogni singolo team al suo interno che dovrebbe godere di maggiore libertà creativa, cosa che dovrebbe riflettersi anche in una migliore qualità dei prodotti.
Con i suoi circa 2.300 dipendenti, Vantage Studios dovrebbe essere suddivisa in vari team da impiegare su diversi progetti, tra i quali dovrebbero rientrare anche i nuovi capitoli delle maggiori proprietà intellettuali di Ubisoft come Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six Siege, ma non solo.
Questa soluzione è emersa dopo un periodo decisamente turbolento per Ubisoft, attraverso un'operazione volta a sanificare la situazione economica della compagnia. In seguito all'accordo, Tencent dovrebbe possedere circa il 25% delle azioni di Vantage Studios.