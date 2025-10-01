Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress con bundle esclusivi ma solo questa settimana

La prima proposta è il bundle Nintendo Switch 2 con Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e controller wireless Rematch Glow Mario Stars, che passa da 559,98€ a 494,98€ grazie al coupon ITMULTI65 o, in alternativa, ITCD65. Acquista qui la Switch 2 con Cyberpunk 2077 .

Dal 1° al 7 ottobre AliExpress dedica una promozione speciale alla nuova Nintendo Switch 2 , disponibile sia in versione standard che con un bundle esclusivo. Le offerte prevedono coupon dedicati, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e validi fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia.

Una nuova generazione di console Nintendo

Nintendo Switch 2 porta avanti l'eredità della console ibrida con un display più grande e definito, Joy-Con rinnovati con tecnologia magnetica e una stabilità migliorata in modalità TV. I bundle con giochi e controller rendono l'offerta ancora più interessante per chi vuole iniziare subito con un pacchetto completo di accessori e intrattenimento.

Nintendo Switch 2

Grazie a questa promozione valida per pochi giorni, è possibile scegliere tra la console in versione standalone o il bundle più ricco, approfittando di prezzi esclusivi su AliExpress.