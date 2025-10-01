0

Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress con bundle esclusivi ma solo questa settimana

La nuova console Nintendo è protagonista di tre promozioni speciali: modelli standard e bundle con giochi e controller a prezzi scontati.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   01/10/2025
Nintendo Switch 2

Dal 1° al 7 ottobre AliExpress dedica una promozione speciale alla nuova Nintendo Switch 2, disponibile sia in versione standard che con un bundle esclusivo. Le offerte prevedono coupon dedicati, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e validi fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia.

La prima proposta è il bundle Nintendo Switch 2 con Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e controller wireless Rematch Glow Mario Stars, che passa da 559,98€ a 494,98€ grazie al coupon ITMULTI65 o, in alternativa, ITCD65. Acquista qui la Switch 2 con Cyberpunk 2077.

La seconda offerta riguarda la Nintendo Switch 2 con display LCD da 7,9 pollici e Joy-Con2 inclusi, venduta a 507,47€ ma disponibile a 457,47€ con il coupon ITMULTI50 o ITCD50. Acquista qui la Switch 2.

Una nuova generazione di console Nintendo

Nintendo Switch 2 porta avanti l'eredità della console ibrida con un display più grande e definito, Joy-Con rinnovati con tecnologia magnetica e una stabilità migliorata in modalità TV. I bundle con giochi e controller rendono l'offerta ancora più interessante per chi vuole iniziare subito con un pacchetto completo di accessori e intrattenimento.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Grazie a questa promozione valida per pochi giorni, è possibile scegliere tra la console in versione standalone o il bundle più ricco, approfittando di prezzi esclusivi su AliExpress.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress con bundle esclusivi ma solo questa settimana