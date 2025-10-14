Helldivers 2 rallenta l'introduzione di nuovi contenuti per concentrarsi su correzioni e miglioramenti

Arrowhead Game Studios ha condiviso un video in cui il director di Helldivers 2, Mikael Eriksson, spiega come il team abbia intenzione di modificare il ritmo degli aggiornamenti, rallentando i nuovi contenuti e concentrandosi soprattutto su correzioni e miglioramenti.

"Direi che ci sono molte cose che non funzionano bene al momento, tra cui le prestazioni", ha affermato Eriksson parlando dello stato attuale di Helldivers 2. "Possiamo parlare dei frame al secondo sulle diverse console su cui è possibile giocare a Helldivers. Ma poi ci sono anche i tassi di crash. Abbiamo vari bug che causano crash nel gioco, e poi abbiamo i bug generali", ha spiegato.

"Quello che posso dire è che, dopo l'ultimo grande aggiornamento - Nel Cuore dell'Ingiustizia - abbiamo riscontrato più problemi di quanti ne potessimo tollerare", ha spiegato Eriksson.