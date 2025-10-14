Helldivers 2 rallenta l'introduzione di nuovi contenuti per concentrarsi su correzioni e miglioramenti

Arrowhead Game Studios ha condiviso un video in cui il director di Helldivers 2, Mikael Eriksson, spiega come il team abbia intenzione di modificare il ritmo degli aggiornamenti, rallentando i nuovi contenuti e concentrandosi soprattutto su correzioni e miglioramenti.
"Direi che ci sono molte cose che non funzionano bene al momento, tra cui le prestazioni", ha affermato Eriksson parlando dello stato attuale di Helldivers 2. "Possiamo parlare dei frame al secondo sulle diverse console su cui è possibile giocare a Helldivers. Ma poi ci sono anche i tassi di crash. Abbiamo vari bug che causano crash nel gioco, e poi abbiamo i bug generali", ha spiegato.
"Quello che posso dire è che, dopo l'ultimo grande aggiornamento - Nel Cuore dell'Ingiustizia - abbiamo riscontrato più problemi di quanti ne potessimo tollerare", ha spiegato Eriksson.
Una scelta per la democrazia
"I giocatori lo hanno percepito, noi lo abbiamo percepito, e direi che il feedback che abbiamo ricevuto è stato molto giustificato. Stiamo prendendo la cosa molto sul serio e ora ci stiamo concentrando molto di più sulla risoluzione di questi problemi per assicurarci che questo genere di cose non si ripeta".
Per questo motivo, il team ha deciso di modificare un po' i programmi per dare priorità alla correzione dei problemi e al miglioramento delle performance di Helldivers 2.
"Abbiamo deciso di posticipare alcuni dei nostri contenuti e aggiornamenti delle funzionalità mentre risolviamo questi problemi, per assicurarci di poter raggiungere uno stato molto più stabile".
Le correzioni di bug e crash saranno pubblicate più velocemente, mentre l'aggiustamento delle performance richiederà più tempo, e in mezzo ai vari aggiustamenti troveranno spazio anche i nuovi contenuti, ma il ritmo di questi verrà un po' rallentato per cercare di riportare il gioco su prestazioni ottimali per tutti.