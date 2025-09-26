Helldivers 2 non deve essere realistico, deve far vivere ai giocatori le loro fantasie

Il tutto è stato condiviso tramite il server Discord ufficiale di Helldivers 2 , dove il CEO è solito condividere pensieri in risposta ai commenti dei giocatori.

Helldivers 2 è un gioco con una grafica bene o male realistica, non è certo un titolo cartoon, ma non bisogna pensare che lo stile grafico e lo stile del gioco vadano di pari passo. Come spiega infatti il CEO di Arrowhead Game Studio, Shams Jorjani, "il realismo non è l'obiettivo" del videogioco .

Le parole del CEO di Arrowhead Game Studio

Jorjani spiega che non solo il realismo non è l'obiettivo di Helldivers 2, ma la priorità è esattamente l'opposto, permette al giocatore di vivere le proprie fantasie. Sin dalla fase di sviluppo l'idea era questa.

Ciò detto, è importante trovare il giusto equilibrio secondo Jorjani, che ritiene che rimanendo all'interno di un approccio fantastico è anche necessario essere un po' realistici: questo potrebbe spiegare cose come il fuoco amico per tutto ciò che è in grado di danneggiare i nemici. Al tempo stesso Helldivers 2 non è "un simulatore di vita militare. Il divertimento e far sì che i giocatori vivano le proprie fantasie è più importante, dal mio punto di vista".

Ovviamente stare sempre in equilibrio non è affatto facile, soprattutto quando hai un team grande quanto Arrowhead. Jorjani spiega che "una delle sfide è guidare una grossa squadra che segua una sola direzione: abbiamo molti designer, tutti con le proprie bussole interiori. Alle volte vanno in una direzione, alle volte in un'altra. La bellezza dei giochi è che la magia viene creata tramite la diversità della creatività delle persone, ma - di nuovo - tutto questo deve rimanere sempre Helldivers".

Segnaliamo infine che Helldivers 2 ha disattivato momentaneamente alcuni dei nemici più fastidiosi presenti nel gioco.