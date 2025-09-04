Helldivers 2 vende di più al lancio su Xbox di quanto fatto su PS5: supera di gran lunga Gears of War Reloaded

Le due community hanno potuto quindi accedere a un gioco prima esclusivo della piattaforma "rivale", ma qual è il videogioco che ha ottenuto più successo?

Il 26 agosto è stato un giorno particolare per il mercato console dei videogiochi, visto che Sony e Microsoft hanno fatto uno "scambio" di esclusive, con Helldivers 2 che è arrivato su Xbox Series X | S e Gears of War Reloaded che è stato pubblicato su PS5 (oltre che su PC e Xbox, ovviamente).

I dati su Helldivers 2 e Gears of War Reloaded

Rhys Elliott di Alinea Analytics ha svelato che Helldivers 2 si sta rivelando più popolare su Xbox, di quanto Gears of War Reloaded stia facendo su PS5. Secondo quanto indicato, Gears of War avrebbe venduto circa 259.000 unità su PS5, mentre il gioco di Arrowhead avrebbe raggiunto le 926.000 copie sulla piattaforma di Microsofot.

La parte interessante è che il lancio su Xbox è stato persino migliore del lancio su PS5, visto che all'epoca sulla piattaforma di Sony erano state vendute 633.000 unità nei primi sei giorni. Ovviamente poi il passaparola ha portato a vendite continuate nel corso di settimane e mesi, quindi il gioco ha ottenuto enorme successo su PS5: si dovrà vedere se farà lo stesso su Xbox Series X | S.

Per quanto riguarda Gears of War Reloaded, invece, nella sua totalità ha superato 1,3 milioni di giocatori, con un milione di questi su Xbox e solo 41.000 su PC. Il grosso dei giocatori però ha provato il gioco tramite Xbox Game Pass.

Gears of War Reloaded ha ottenuto, ad esempio, risultati sei volte inferiori rispetto a Forza Horizon 5 su PS5, ma c'è da considerare che non parliamo di una vera e propria novità, in quanto si tratta di una rimasterizzazione di un titolo di 19 anni fa.