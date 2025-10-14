Dopo Ghost of Yotei, Sucker Punch continuerà a lavorare a un solo gioco per volta

"Non è che non ci siano quindici buone idee: semplicemente puoi sceglierne una soltanto . E, tra l'altro, puoi farlo solo una volta ogni cinque anni. È come scegliere università e facoltà ogni cinque anni: una decisione enorme", ha continuato il co-fondatore di Sucker Punch.

Sì, Ghost of Yotei è più difficile di Tsushima e c'è un motivo preciso

"Se fossimo bravi a gestire quattro progetti contemporaneamente sì, potremmo pensare a una remaster , a un nuovo gioco, a un progetto su richiesta dei fan... sarebbe fantastico. Tuttavia possiamo fare solo una cosa, che dunque deve essere davvero la nostra idea migliore. Alla fine dei conti è un concetto molto chiaro."

"La verità è che qualunque cosa faremo dopo, che si tratti di proseguire con Ghost o di tornare a Sly, la decisione sarà comunque limitata dal nostro desiderio di mantenere il focus e di avere tempo per ragionare sulle idee", ha spiegato Fleming. "Ciò significa che possiamo lavorare su un solo progetto alla volta ."

Sucker Punch continuerà a lavorare a un solo gioco per volta , una volta terminati i lavori su Ghost of Yotei e la sua espansione a base multiplayer: lo ha dichiarato in un'intervista il presidente del team di sviluppo, Brian Fleming.

Si avvicina il trentesimo anniversario

Con il trentesimo anniversario dello studio in arrivo nel 2027, i fan continuano a sperare in un nuovo inFAMOUS o nel ritorno di Sly Cooper: aspettative che per Fleming rappresentano una sfida, per diversi motivi.

"Dopo trent'anni, abbiamo dipendenti che sono figli di ex dipendenti, e altri che non erano nemmeno nati quando lo studio è stato fondato", ha detto il presidente di Sucker Punch.

"E con tutti i cambiamenti avvenuti da Sly a inFAMOUS e poi a Ghost, ogni nuova direzione comporta inevitabilmente l'allontanamento da qualcosa: da Tsushima, dagli attori coinvolti, e perfino da alcuni membri del team che magari non vogliono lavorare a un gioco ambientato in un contesto storico."