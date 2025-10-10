Sì, Ghost of Yotei è più difficile di Tsushima e c'è un motivo preciso

Se giocando a Ghost of Yotei avete avuto l'impressione che l'esperienza di combattimento sia un po' più difficile di quanto vi pareva di ricordare dai tempi di Ghost of Tsushima, sappiate che non è solo una impressione.
Il Creative Director di Ghost of Yotei, Jason Connell, ha infatti confermato che la difficoltà "Standard", ovvero quella intesa per la maggior parte dei giocatori, è un più difficile e c'è un motivo semplice. Secondo il team "la maggior parte" dei giocatori preferisce che il gioco sia un po' più difficile. Ovviamente l'opera ha varie opzioni di difficoltà quindi tutti possono godersi l'avventura giapponese di Atsu come meglio preferiscono.
Le parole di Sucker Punch sulla difficoltà di Ghost of Yotei
Parlando con GamesRadar+, Sucker Punch ha spiegato che i tester trovavano il gioco meno divertente più facile diventava. "Potrebbe sembrare folle, ma facendo i test abbiamo scoperto che più facile rendevamo il gioco, meno le persone lo apprezzavano. Non è una affermazione corretta al 100%, ovviamente".
Per questo motivo è presente la modalità Storia nella quale non c'è bisogno di giocare "correttamente" seguendo il design degli autori e si può tranquillamente avanzare senza essere particolarmente bravi nei combattimenti. Dall'altro lato dello spettro (capita?) abbiamo la modalità Letale, nella quale si muore in un istante.
La vera difficoltà non è però creare questi estremi ma la via di mezzo, dice Sucker Punch: capire quanto deve essere impegnativa la modalità standard per essere adeguata per la maggior parte dei giocatori che non vogliono un gioco troppo facile né troppo difficile. Per sicurezza, il team permette ai giocatori di cambiare difficoltà senza penalità (come molti giochi, va detto) in caso si trovi in una fase del gioco troppo impegnativa.
