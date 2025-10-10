Sì, Ghost of Yotei è più difficile di Tsushima e c'è un motivo preciso

Se giocando a Ghost of Yotei avete avuto l'impressione che l'esperienza di combattimento sia un po' più difficile di quanto vi pareva di ricordare dai tempi di Ghost of Tsushima, sappiate che non è solo una impressione.

Il Creative Director di Ghost of Yotei, Jason Connell, ha infatti confermato che la difficoltà "Standard", ovvero quella intesa per la maggior parte dei giocatori, è un più difficile e c'è un motivo semplice. Secondo il team "la maggior parte" dei giocatori preferisce che il gioco sia un po' più difficile. Ovviamente l'opera ha varie opzioni di difficoltà quindi tutti possono godersi l'avventura giapponese di Atsu come meglio preferiscono.