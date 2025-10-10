Ghost of Yotei si aggiorna di nuovo e pare risolvere alcuni fastidiosi bug

Ghost of Yotei è arrivato su PS5 e pare star convincendo i giocatori di tutto il mondo, dopo le ottime recensioni della stampa internazionale. Ovviamente il gioco può sempre essere migliorato, soprattutto nel primo periodo dopo il lancio quando sono ancora presenti alcuni bug.

L'aggiornamento di Ghost of Yotei

Prima di tutto, l'aggiornamento pesa 1,164 GB: è quindi molto leggero. Non c'è ancora una patch note ufficiale e probabilmente ci vorrà un po' perché arrivi, ma sappiamo tramite le segnalazioni degli utenti che il bug delle monete che diventavano invisibili è stato sistemato. Inoltre, anche gli altari sono visibili anche per quei giocatori che prima non potevano vederli.

A tutto questo si aggiungono alcune segnalazioni secondo le quali Ghost of Yotei ha smesso di andare in crash, dopo l'arrivo di questo nuovo aggiornamento. La lista dei problemi noti del videogioco di Sucker Punch segnalava poi anche problemi col cavallo (che scappava quando chiamato, invece di andare verso il giocatore) e dei problemi con la mappa e con un cucciolo d'orso, oltre che con dei freeze in una missione specifica. Anche i problemi che paiono risolti erano presenti nella lista ufficiale dei bug del gioco PS5.

Non sappiamo per ora se tutti questi glitch e bug sono stati risolti oppure se alcuni ancora persistono, visto che vari sono problemi rari e non è facile ottenere segnalazioni da chi gioca. Non ci resta che attendere e vedere cosa svelerà Sucker Punch.

Infine, vi lasciamo alla nostra recensione di Ghost of Yotei.