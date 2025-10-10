Gli abbonati PS Plus hanno XP extra su Battlefield 6, ma devono seguire una regola precisa

Pare proprio che Electronic Arts e DICE abbiano stretto un accordo di marketing con Sony: non solo nella beta di Battlefield 6 i giocatori PlayStation avevano delle ricompense speciali, ma anche nel gioco PlayStation hanno un bonus unico.

I giocatori PS Plus hanno più bonus in Battlefield 6

Non è però una cosa così semplice, va detto. Prima di tutto, vediamo come funziona. Se siete abbonati a PS Plus e giocate su PlayStation 5 a Battlefield 6 avrete un +15% di punti esperienza per ogni match. Non è chiaro quanto a lungo durerà, ma di certo è un ottimo bonus che farà sì che i giocatori PlayStation possano raggiungere ranghi più elevati più velocemente di chi è su PC e Xbox.

Come detto, però, non è una cosa da dare per scontato. Il tutto pare funzionare unicamente se all'interno della propria squadra ci sono solo giocatori PlayStation. Se per caso fate uno scontro misto, magari con degli amici che sono su PC, non importa che siate su PS5 e che siate abbonati a PS Plus, il bonus non si attiverà.

Supponiamo che alcuni giocatori PlayStation cercheranno quindi di fare squadre solo "di casa" per avere questo interessante bonus, mentre gli utenti di altre piattaforme lamenteranno il fatto di essere completamente esclusi da questo vantaggio.

Vi lasciamo infine alla recensione di Battlefield 6.