Su Xbox Store sono partiti tanti nuovi sconti sui giochi Xbox Series X|S con Seasonal Savings e altre promo

Anche questa settimana su Xbox Store sono partiti numerosi sconti su tanti giochi Xbox Series X|S e Xbox One con una serie di iniziative parallele, tra cui la promozione Seasonal Savings incentrata anche su titoli davvero interessanti e recenti.

Ci sono centinaia di giochi in sconto, considerando le diverse iniziative attive questa settimana, e potete trovare l'elenco completo dei giochi coinvolti su Xbox Store, o attraverso siti appositi come quello che trovate a questo indirizzo, mentre qui ci limitiamo a fare una selezione.

In generale, i giochi più grossi e recenti fanno parte dell'iniziativa Seasonal Savings, da quanto possiamo vedere, che comprende anche titoli di notevole interesse.