Su Xbox Store sono partiti tanti nuovi sconti sui giochi Xbox Series X|S con Seasonal Savings e altre promo

Anche questa settimana su Xbox Store sono partiti numerosi sconti su tanti giochi Xbox Series X|S e Xbox One con una serie di iniziative parallele, tra cui la promozione Seasonal Savings incentrata anche su titoli davvero interessanti e recenti.
Ci sono centinaia di giochi in sconto, considerando le diverse iniziative attive questa settimana, e potete trovare l'elenco completo dei giochi coinvolti su Xbox Store, o attraverso siti appositi come quello che trovate a questo indirizzo, mentre qui ci limitiamo a fare una selezione.
In generale, i giochi più grossi e recenti fanno parte dell'iniziativa Seasonal Savings, da quanto possiamo vedere, che comprende anche titoli di notevole interesse.
Una selezione possibile
Gli sconti hanno durata diversa, ma in generale andranno avanti per una settimana, per essere poi sostituiti da una nuova mandata tra martedì e mercoledì prossimi.
Le riduzioni di prezzo arrivano fino al 90% in alcuni casi e coinvolgono un ampio spettro di titoli, dunque il consiglio è comunque di dare un'occhiata all'elenco complessivo.
Per quanto riguarda qualche consiglio sui titoli più interessanti, ne riportiamo alcuni qui sotto:
- Alan Wake 2: Deluxe Edition - 23,99€
- Mafia: Trilogy - 11,99€
- Baldur's Gate 3 - 52,49€
- Persona 3 Reload - 27,99€
- Star Wars Outlaws - 39,99€
- Quantum Break - 13,19€
- Ori and the Will of the Wisps - 9,89€
- LEGO Harry Potter Collection - 7,99€
- Lost Judgment - 11,99€
- Borderlands Legendary Collection - 9,99€
- Like a Dragon: Infinite Wealth - 24,49€
- Jurassic World Evolution 2 - 14,99€
- Atomic Heart: Premium Edition - 38,49€
- Yakuza 0 - 10,99€
- Terminator: Resistance - 9,99€
- The Alters - 26,24€
- Dredge: Complete Edition - 19,99€
- Soul Hackers 2 - 14,99€
Si tratta insomma di un notevole assortimento di offerte, in attesa di vedere cosa arriverà poi avvicinandoci all'ultima parte dell'anno.