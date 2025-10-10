1

Gli auricolari wireless SteelSeries Arctis sono in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo gli auricolari wireless SteelSeries Arctis al prezzo più basso di sempre, permettendovi di risparmiare fino al 40%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/10/2025
Auricolari wireless SteelSeries Arctis

Su Amazon sono disponibili gli auricolari wireless SteelSeries Arctis a 107,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 141,99 € e il prezzo consigliato di 179,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarli tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche degli auricolari wireless SteelSeries Arctis

In questo caso si tratta degli auricolari nella colorazione bianca. Lato connettività troviamo wireless veloce a 2,4 GHz per PS5/PC/Switch e Bluetooth 5.3 per dispositivi mobili. Inoltre, è presente la riduzione del rumore attiva a 4 microfoni, mentre la modalità Trasparenza vi permette di ascoltare l'ambiente circostante. Il suono è coinvolgente grazie ai driver a magnete al neodimio, mentre la batteria garantisce fino a 10 ore.

La custodia di ricarica Qi offre altre 3 cariche per un massimo di 40 ore di utilizzo. L'app SteelSeries Arctis Companion, invece, offre oltre 100 preset audio per PS5, in modo da vivere esperienze altamente immersive in base alle proprie preferenze.

