Due bundle Google Pixel con cover ufficiale in offerta su Google Store

Dal 26 gennaio al 5 febbraio due bundle in vetrina: Pixel 10 con cover ufficiale (-249.99€) o Pixel 9a con cover ufficiale (-174.99€).

NOTIZIA di Simone Lelli   —   26/01/2026
Google Pixel 10

Se state pensando a un Pixel nuovo e volete proteggerlo fin dal day one, queste combinazioni arrivano al momento giusto: per pochi giorni il Google Store abbina smartphone e cover originale con uno sconto immediato applicato al carrello. È una formula semplice che evita spese extra dopo l'acquisto e vi mette in tasca un accessorio su misura per materiali, finiture e compatibilità con ricarica e pulsanti.

La promozione in questione inizia oggi e dura fino al 5 febbraio 2026, ed è valida sullo Store di Google.

Pixel 10 + Cover Pixelsnap

Pixel 10 punta su display OLED fluido, fotocamera spinta dall'elaborazione computazionale e una suite di funzioni AI utili nella vita di tutti i giorni (editing foto, trascrizioni, assistenza contestuale). La cover ufficiale Pixelsnap mantiene il profilo sottile e lascia liberi porta e tasti, con materiali pensati per aderire bene e resistere all'uso. Con lo sconto di 249.99€ il bundle diventa una scelta lineare per chi cerca un "daily driver" completo e già pronto all'uso, acquistabile a partire da 709,99€.

Accedete al bundle Pixel 10 + Pixel 10 Case cliccando su questo link.

Un Google Pixel 10 con cover Pixelsnap
Un Google Pixel 10 con cover Pixelsnap

Pixel 9a + Cover

La serie A resta il riferimento qualità/prezzo: software pulito, ottime foto per la fascia e aggiornamenti garantiti. In coppia con la cover ufficiale, Pixel 9a diventa ancora più "plug-and-play" per chi vuole affidabilità senza pensieri. Il taglio compatto si presta a un uso quotidiano intenso, mentre lo sconto di 174.99€ rende l'accoppiata particolarmente appetibile come upgrade o primo ingresso nell'ecosistema Google, rendendo il prezzo iniziale di soli 409,99€.

Accedete al bundle Pixel 9a + Pixel 9a Case cliccando su questo link.

