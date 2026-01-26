Due bundle Google Pixel con cover ufficiale in offerta su Google Store

Se state pensando a un Pixel nuovo e volete proteggerlo fin dal day one, queste combinazioni arrivano al momento giusto: per pochi giorni il Google Store abbina smartphone e cover originale con uno sconto immediato applicato al carrello. È una formula semplice che evita spese extra dopo l'acquisto e vi mette in tasca un accessorio su misura per materiali, finiture e compatibilità con ricarica e pulsanti.

La promozione in questione inizia oggi e dura fino al 5 febbraio 2026, ed è valida sullo Store di Google.