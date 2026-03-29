System Shock 2: 25th Anniversary Remaster si aggiorna con tante novità al multiplayer e alla qualità della vita

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster ha ricevuto un maxi aggiornamento, la patch 1.3 , che migliora moltissimi aspetti e che rende il gioco più stabile online. Quindi, giocando in multiplayer registrerete meno disconnessioni. Tra le novità spiccano anche l'aggiunta della localizzazione in portoghese brasiliano e numerosi interventi per la versione PC . Inoltre, è stata implementata anche l'ultima versione del Kex Engine, il motore proprietario dello studio di sviluppo Nightdive.

Altre novità

Non mancano miglioramenti all'esperienza utente: sono stati sistemati i controlli, introdotte delle nuove opzioni di accessibilità, come la possibilità di disattivare i flash a schermo durante i danni, e ampliato il supporto ai controller, inclusi i controlli giroscopici su Steam Deck. Inoltre, sono stati risolti numerosi bug, crash e problemi tecnici, per la felicità di tutti. I ritocchi ci sono stati soprattutto nelle modalità multiplayer e campagne personalizzate.

Parallelamente, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo episodio del podcast "Deep Dive" che offre uno sguardo dietro le quinte sui progetti dello studio. Nell'episodio, Locke Vincent dialoga con lo sviluppatore Sam Reki, che racconta com'è entrato nel team e il lavoro sul progetto, soffermandosi sui processi creativi e sulle difficoltà affrontate. L'intervista tocca anche consigli per i nuovi giocatori e l'importanza di affrontare le sfide tecniche con un approccio orientato alla risoluzione dei problemi.

Per il resto, vi ricordiamo che System Shock 2: 25th Anniversary Remaster è disponibile su tutte le principali piattaforme da gioco: PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X e Series S e Nintendo Switch. Chissà se in futuro arriverà anche su altre.