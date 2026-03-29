I grandi giochi non hanno quasi mai successo perché sono grandi, secondo il producer di Gnosia

Nel panorama dello sviluppo indipendente, trovare un equilibrio tra creatività e sostenibilità economica è una delle sfide principali da affrontare, soprattutto in un periodo come questo, decisamente avverso alla sperimentazione e al rischio. A sottolinearlo in un'intervista è stato Toru Kawakatsu, il producer di Gnosia dentro lo studio di sviluppo Petit Depotto che ha messo in discussione una delle convinzioni più diffuse tra gli sviluppatori indie: l'idea che basti creare un buon gioco per ottenere successo . "Con l'esperienza ho capito che credenze idealistiche come 'se fai qualcosa di buono, venderà' sono quasi sempre false", afferma. "In realtà è difficile emergere senza capire un po' di finanza e avere senso degli affari". Il messaggio è chiaro: il lato commerciale non è un optional , ma una componente fondamentale del processo creativo.

Un po' di sano realismo

Secondo il producer, esistono attività poco creative ma che sono indispensabili e che vanno dalla pianificazione alla gestione economica. Senza di esse un gioco non arriva al pubblico, semplicemente. "I sogni da soli ti portano solo fino a un certo punto: devi affrontare la realtà, seguire un processo solido e continuare a studiare, pensare e muoverti rapidamente", ha spiegato.

Allo stesso tempo, però, Kawakatsu avverte del rischio opposto: lasciare che la logica di mercato soffochi l'espressione artistica. "Questo tipo di mentalità orientata al business può diventare una distrazione dalla pura creatività", osserva, ribadendo l'impegno del team a rimanere fedele alla propria visione.

Per lo sviluppatore giapponese, il punto di partenza deve restare sempre l'introspezione: "Credo che i creatori debbano dialogare con il proprio mondo interiore prima di pensare a come l'opera sarà recepita".

Un passaggio cruciale riguarda proprio questo bilanciamento: "Se un autore esprime semplicemente la sua visione grezza, il risultato può essere troppo elevato e difficile da comprendere", ammette. Da qui la necessità di adattare l'opera senza tradirne l'identità, anche perché lo sviluppo di un indie richiede spesso tre o quattro anni di lavoro: "Vogliamo che i nostri giochi vendano e abbiano successo, altrimenti non potremo continuare a crearli".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Gnosia è disponibile per moltissime piattaforme, tra le quali PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch e, più recentemente, sistemi iOS e Android.