Gnosia arriva anche su iOS e Android

Gnosia è un gioco fantascientifico single player basato sulla deduzione sociale, sviluppato da Petit Depotto e pubblicato da PLAYISM. Uscì originariamente su PlayStation Vita, per poi arrivare anche su altre piattaform, come Nintendo Switch (2020 in Giappone e 2021 nel resto del mondo), Steam su PC nel 2022, e successivamente su PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox One nel 2023. Ora è arrivata la volta anche dei dispositivi mobile, visto che è stato lanciato su App Store e Google Play al prezzo di 29,99 euro (iOS) e 25,99 euro (Android).

Dettagli

La storia è ambientata su un'astronave alla deriva nello spazio, dove l'equipaggio si trova ad affrontare una minaccia misteriosa chiamata Gnosia. Queste entità sono capaci di mentire e di fingere di essere umane per infiltrarsi tra i membri dell'equipaggio. Il loro metodo è subdolo: avvicinarsi alle vittime, ingannarle e eliminarle una alla volta: "Gli Gnosia mentono. Fingendo di essere umani, si avvicinano, ingannano e poi eliminano una vittima alla volta...".

Uno dei personaggi di Gnosia

Poiché nessuno sa chi sia davvero il nemico, l'equipaggio elabora un piano disperato per sopravvivere: individuare i sospetti e metterli progressivamente in "sonno criogenico", nel tentativo di eliminare gli infiltrati. Tuttavia, il rischio è enorme: tra i sospettati potrebbero esserci anche degli innocenti.

Il gioco combina elementi narrativi e meccaniche tipiche dei giochi di deduzione sociale. Il giocatore partecipa a discussioni con gli altri personaggi dell'equipaggio per raccogliere informazioni, osservare comportamenti sospetti e decidere chi potrebbe essere uno Gnosia. Alla fine di ogni discussione si vota chi mandare in sonno criogenico. Nel corso della partita il protagonista migliora le proprie abilità, come persuadere gli altri o mentire con efficacia, ma anche gli altri membri dell'equipaggio diventano più abili e imprevedibili.