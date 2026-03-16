0

Gli smartphone POCO F7 e F7 Pro sono in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

Tra le offerte di AliExpress troviamo gli smartphone POCO F7 e F7 Pro in diverse varianti e a prezzi scontati. Ecco alcuni codici che ti faranno risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/03/2026
Smartphone POCO F7

Se hai bisogno di un nuovo smartphone, i prodotti POCO sono attualmente in sconto su AliExpress. Partiamo dal POCO F7 da 256 GB, disponibile a 276,69 €. Con i codici MULTI30 e ITAS30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte non finiscono qui, perché potrai sfruttare anche i PayPal Discount così strutturati:

  • 8 € di sconto su un acquisto minimo di 100 €
  • 45 € di sconto su un acquisto minimo di 300 €

Lo smartphone POCO F7 Pro da 256 GB, invece, costa 347,25 €. Usa i codici MULTI45 o ITAS45 per risparmiare altri 45 €. Puoi acquistarlo aprendo direttamente questo link.

Smartphone POCO F7 in offerta

Si tratta di uno smartphone con display Flow AMOLED 2K a 120Hz e chipset VisionBoost D7 dedicato alla grafica potenziata. Il prodotto è certificato IP68 per la resistenza a polvere e acqua, mentre il comparto fotografico è dotato di fotocamera principale da 50MP, doppia fotocamera e cinque lunghezze focali. Il modello F7 Pro adotta una batteria da 6.000 mAh con ricarica 90 W HyperCharge.

POCO F7 Pro
POCO F7 Pro

Con la tecnologia WildBoost Optimization 4.0 potrai godere di immagini di qualità superiore, mentre il sistema di raffreddamento 3D Dual-Channel IceLoop riduce la temperatura migliorando significativamente l'efficienza della dispersione del calore.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gli smartphone POCO F7 e F7 Pro sono in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici