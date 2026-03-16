Gli smartphone POCO F7 e F7 Pro sono in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

Se hai bisogno di un nuovo smartphone, i prodotti POCO sono attualmente in sconto su AliExpress. Partiamo dal POCO F7 da 256 GB, disponibile a 276,69 €. Con i codici MULTI30 e ITAS30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
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Lo smartphone POCO F7 Pro da 256 GB, invece, costa 347,25 €. Usa i codici MULTI45 o ITAS45 per risparmiare altri 45 €. Puoi acquistarlo aprendo direttamente questo link.
Smartphone POCO F7 in offerta
Si tratta di uno smartphone con display Flow AMOLED 2K a 120Hz e chipset VisionBoost D7 dedicato alla grafica potenziata. Il prodotto è certificato IP68 per la resistenza a polvere e acqua, mentre il comparto fotografico è dotato di fotocamera principale da 50MP, doppia fotocamera e cinque lunghezze focali. Il modello F7 Pro adotta una batteria da 6.000 mAh con ricarica 90 W HyperCharge.
Con la tecnologia WildBoost Optimization 4.0 potrai godere di immagini di qualità superiore, mentre il sistema di raffreddamento 3D Dual-Channel IceLoop riduce la temperatura migliorando significativamente l'efficienza della dispersione del calore.