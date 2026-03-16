Gli smartphone POCO F7 e F7 Pro sono in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

Se hai bisogno di un nuovo smartphone, i prodotti POCO sono attualmente in sconto su AliExpress. Partiamo dal POCO F7 da 256 GB , disponibile a 276,69 €. Con i codici MULTI30 e ITAS30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Smartphone POCO F7 in offerta

Si tratta di uno smartphone con display Flow AMOLED 2K a 120Hz e chipset VisionBoost D7 dedicato alla grafica potenziata. Il prodotto è certificato IP68 per la resistenza a polvere e acqua, mentre il comparto fotografico è dotato di fotocamera principale da 50MP, doppia fotocamera e cinque lunghezze focali. Il modello F7 Pro adotta una batteria da 6.000 mAh con ricarica 90 W HyperCharge.

POCO F7 Pro

Con la tecnologia WildBoost Optimization 4.0 potrai godere di immagini di qualità superiore, mentre il sistema di raffreddamento 3D Dual-Channel IceLoop riduce la temperatura migliorando significativamente l'efficienza della dispersione del calore.