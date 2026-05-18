L'action camera Insta360 GO Ultra con stabilizzazione magnetica è in sconto su AliExpress

Preparati all'estate con l'action camera Insta360 GO Ultra, disponibile su AliExpress a 363,26 €, ma con i codici SSIT45 o ITSS45 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Non è tutto, perché è disponibile anche l'Insta360 Flow 2 Pro a 163,78 €, ma assicurati che possa essere spedita al tuo indirizzo. In tal caso, usa i codici SSIT20 o ITSS20 per risparmiare altri 20 €. La trovi cliccando su questo link.

Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.