L'action camera Insta360 GO Ultra con stabilizzazione magnetica è in sconto su AliExpress

Preparati all'estate con l'action camera Insta360 GO Ultra, disponibile su AliExpress a 363,26 €, ma con i codici SSIT45 o ITSS45 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
Non è tutto, perché è disponibile anche l'Insta360 Flow 2 Pro a 163,78 €, ma assicurati che possa essere spedita al tuo indirizzo. In tal caso, usa i codici SSIT20 o ITSS20 per risparmiare altri 20 €. La trovi cliccando su questo link.
Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.
Dispositivi compatti e di alta qualità
Si tratta di dispositivi perfetti per registrare i tuoi momenti preferiti in totale libertà, grazie a un POV a mani libere. Potrai agganciare la videocamera a un cappellino o indossarla con ciondolo magnetico. Inoltre, è molto leggera (53 g) ed è grande quanto un orologio, quindi è pensata per ottenere facilmente riprese 4K da qualsiasi angolazione. Che si tratti di corsa, ciclismo, immersioni o semplici contenuti per immortalare i tuoi ricordi preferiti, quest'action cam è ideale per ogni esigenza.
Supporta video 4K a 60fps e Active HDR in 4K per immagini fluide e ottime prestazioni sia di giorno che di notte, grazie alla modalità PureVideo. Inoltre, garantisce un'autonomia di circa 3 ore e ricarica rapida.
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