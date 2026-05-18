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Nintendo Switch Lite è di nuovo in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri coupon

Tra le offerte di AliExpress troviamo nuovamente la console Nintendo Switch Lite a prezzo scontato. Si tratta del dispositivo compatto e portatile per giocare ovunque tu voglia.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/05/2026
Nintendo Switch Lite

La console portatile Nintendo Switch Lite è attualmente su AliExpress a 175,32 €, ma con i codici SSIT20 o ITSS20 potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.

La console compatta di Nintendo

Con questa console potrai giocare ai tuoi titoli preferiti ovunque tu voglia, essendo pratica e compatta. Se non hai troppe esigenze, questo prodotto è ideale. Potrai portarla con te, essendo leggera e poco ingombrante, ma potrai anche giocare in compagnia grazie al multiplayer online o wireless locale. Tieni a mente che non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare come per le altre versioni, ma è un'ottima alternativa alle console più costose.

Console Nintendo Switch Lite
Console Nintendo Switch Lite

Chiaramente le prestazioni differiscono dalle console più recenti, ma nel complesso potrai goderti ogni titolo senza troppi problemi o limitazioni. Ricordiamo che i prezzi potrebbero subire variazioni, quindi la console potrebbe costare ancora meno dopo la stesura di questo articolo (lo aggiorneremo prontamente).

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
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