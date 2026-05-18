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Lo smartphone vivo x300 da 512 GB è in sconto su AliExpress: ecco tutti i codici da applicare

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone vivo x300 con MediaTek Dimensity 9500 e batteria da 5.360mAh con ricarica 90W.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/05/2026
vivo X300

Se sei alla ricerca di uno smartphone che sappia soddisfare le tue esigenze, ma vuoi risparmiare quanto più possibile, il vivo x300 da 512 GB è attualmente su AliExpress a 862,58 €. Assicurati di usare i codici SSIT60 o ITSS60 per risparmiare altri 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.

Un cameraphone convincente

Questo smartphone è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 9500 con chip V3+ integrato per offrirti prestazioni ottime. Il display da 6,31 pollici supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Tuttavia, il vero punto focale di questo prodotto è il suo comparto fotografico in collaborazione con ZEISS. Troviamo infatti una fotocamera principale da 200 MP con sensore ultra-sensibile HPB e algoritmi di imaging avanzati, insieme a una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP e un teleobiettivo APO ZEISS da 50 MP.

Caratteristiche del vivo X300
Caratteristiche del vivo X300

La fotocamera anteiore è da 50 MP. La batteria ha una capacità di 5.360mAh con supporto alla ricarica FlashCharge da 90W o tecnologia FlashCharge wireless da 40W. Nel complesso, quindi, si tratta di un buon prodotto pensato soprattutto per chi ha particolari esigenze in ambito fotografico.

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