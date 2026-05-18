Lo smartphone vivo x300 da 512 GB è in sconto su AliExpress: ecco tutti i codici da applicare

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Un cameraphone convincente
Questo smartphone è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 9500 con chip V3+ integrato per offrirti prestazioni ottime. Il display da 6,31 pollici supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Tuttavia, il vero punto focale di questo prodotto è il suo comparto fotografico in collaborazione con ZEISS. Troviamo infatti una fotocamera principale da 200 MP con sensore ultra-sensibile HPB e algoritmi di imaging avanzati, insieme a una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP e un teleobiettivo APO ZEISS da 50 MP.
La fotocamera anteiore è da 50 MP. La batteria ha una capacità di 5.360mAh con supporto alla ricarica FlashCharge da 90W o tecnologia FlashCharge wireless da 40W. Nel complesso, quindi, si tratta di un buon prodotto pensato soprattutto per chi ha particolari esigenze in ambito fotografico.
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