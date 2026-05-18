Metaphor: ReFantazio su Instant Gaming costa meno di metà prezzo in versione PC Steam

Uno dei giochi di ruolo più apprezzati degli ultimi anni è ora disponibile a un prezzo decisamente più accessibile. Su Instant Gaming, Metaphor: ReFantazio per PC Steam viene proposto a 21,99€ IVA esclusa, che diventano 26,83€ IVA inclusa. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo ufficiale del gioco è di 70€. Acquistandolo su Instant Gaming si spendono 26,83€ IVA inclusa, con un risparmio di 43,17 euro rispetto al listino: la riduzione effettiva è quindi del 61,7%.