Metaphor: ReFantazio su Instant Gaming costa meno di metà prezzo in versione PC Steam

Uno dei giochi di ruolo più apprezzati degli ultimi anni è ora disponibile a un prezzo decisamente più accessibile. Su Instant Gaming, Metaphor: ReFantazio per PC Steam viene proposto a 21,99€ IVA esclusa, che diventano 26,83€ IVA inclusa. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo ufficiale del gioco è di 70€. Acquistandolo su Instant Gaming si spendono 26,83€ IVA inclusa, con un risparmio di 43,17 euro rispetto al listino: la riduzione effettiva è quindi del 61,7%.
Il nuovo RPG di Atlus
Metaphor: ReFantazio è il primo grande progetto fantasy di Atlus guidato da parte del team creativo dietro la serie Persona. Il gioco combina combattimenti a turni, esplorazione e una struttura narrativa molto articolata.
L'accoglienza è stata particolarmente positiva, sia per il sistema di gioco sia per la direzione artistica. Per chi apprezza i JRPG di lunga durata, il prezzo attuale su Instant Gaming rappresenta una delle occasioni più interessanti per recuperarlo su PC senza spendere il prezzo pieno. Qui trovate la nostra recensione.
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