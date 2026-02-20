Le acquisizioni di PlayStation dal 2019 a oggi si sono rivelate perlopiù disastrose

La notizia della chiusura di Bluepoint Games da parte di Sony ha spinto molti a guardare indietro agli ultimi anni e alla massiccia campagna di acquisizioni portata avanti da PlayStation a partire dal 2019, che a oggi non ha dato probabilmente i risultati sperati dalla compagnia.

Il quadro generale, infatti, è tutt'altro che positivo: su 11 studi acquisiti, 3 sono stati chiusi, la metà non ha ancora pubblicato un gioco e molti sono stati colpiti da licenziamenti. Tra i team ancora attivi ce ne sono anche alcuni il cui futuro sembra appeso a un filo, come Bungie, già colpita da pesanti tagli al personale e in evidente difficoltà con Destiny da mesi: Marathon potrebbe rivelarsi il classico "o la va o la spacca".