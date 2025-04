Bluesky introduce le spunte blu per gli account autentici e rilevanti

Bluesky ha annunciato l'introduzione delle spunte blu per segnalare account autentici e degni di nota, seguendo un modello ormai consolidato nei social network ma con un approccio più aperto e decentralizzato. Per il momento, la piattaforma ha dichiarato che sarà la moderazione interna a verificare in modo proattivo i profili considerati rilevanti, ai quali verrà assegnata una spunta in un cerchio blu accanto al nome utente.

Un passo oltre la verifica tramite dominio

Finora, Bluesky permetteva la verifica tramite dominio personalizzato (come ad esempio @nomeutente.sitoweb.com), un sistema potente ma poco accessibile per chi non possiede un dominio proprio. Il nuovo metodo, invece, semplifica l'accesso alla verifica anche per giornalisti indipendenti, creator e personaggi pubblici, che ora potranno ottenere un badge ufficiale senza bisogno di configurazioni tecniche.

Un profilo Trusted Verifier

Bluesky ha specificato che non è ancora possibile fare richiesta diretta per la verifica, ma ciò sarà reso disponibile in futuro "quando la funzionalità sarà stabile e sulla base del feedback degli utenti." È inoltre già attiva l'opzione per nascondere il badge: basta accedere a Impostazioni > Moderazione > Impostazioni di verifica all'interno dell'app.