Suikoden Star Leap si mostra in un trailer dedicato alla storia

Il publisher Konami e il team di sviluppo Mythril hanno pubblicato un nuovo trailer per Suikoden Star Leap che mostra in particolare la storia alla base di questo nuovo capitolo, che si presenta come un prequel rispetto ai capitoli originali.

Suikoden Star Leap è un nuovo capitolo nella storica serie di RPG nipponici da parte di Konami, che recentemente è stata rilanciata sul mercato grazie alle rimasterizzazioni di Suikoden I&II HD Remaster, che a quanto pare hanno anche riscosso un notevole successo vendendo davvero bene, in base a quanto riferito dall'editore.

Star Leap si rivolge però a un pubblico potenzialmente diverso: si tratta infatti di un gioco mobile per iOS e Android, che verrà distribuito come free-to-play.