Gli Apple AirPods Pro 2 sono in sconto su Amazon Italia: vediamo il prezzo degli auricolari

Gli auricolari Apple AirPods Pro 2 sono ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che non si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma, con una differenza di soli 10€; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 279€.

Le caratteristiche delle Apple AirPods Pro 2

Le Apple AirPods Pro 2 dispongono dei chip H2 con driver a bassa distorsione che promettono "alti cristallini e bassi intensi". Dispone di varie modalità, come Isolamento vocale per chiamate migliori, Cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza per sentire ciò che ti circonda, così come anche funzioni per il supporto all'udito come Riduzione suoni intensi e Amplificazione conversazioni.

I contenuti della confezione delle Apple AirPods Pro 2

All'interno della confezione troverete:

quattro paia di cuscinetti in silicone (XS, S, M, L)

la custodia

il cavo di ricarica USB-C

Hanno un grado di protezione IP54 contro polvere, sudore e acqua. La batteria promette 30 ore di ascolto con la custodia e 6 ore di ascolto con una sola carica degli auricolari e con cancellazione attiva del rumore.