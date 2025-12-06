Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Silent Hill F sono in sconto nei saldi di Konami su Steam

Konami ha lanciato una tornata di saldi su Steam, dove troverete degli sconti anche per le sue hit più recenti, ossia Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Silent Hill f. Chiaramente ci sono offerte sull'intero catalogo dell'editore giapponese, da cui potete recuperare davvero tante perle, considerando sia i singoli titoli, sia le varie raccolte antologiche.