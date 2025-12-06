Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Silent Hill F sono in sconto nei saldi di Konami su Steam

Konami ha lanciato una tornata di saldi su Steam, dove troverete degli sconti anche per le sue hit più recenti, ossia Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Silent Hill f. Chiaramente ci sono offerte sull'intero catalogo dell'editore giapponese, da cui potete recuperare davvero tante perle, considerando sia i singoli titoli, sia le varie raccolte antologiche.
Le offerte
Per quanto riguarda Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, potete acquistarlo per 59,99 euro invece di 79,99 euro, quindi con uno sconto del 30%. Silent Hill f, invece, ha uno sconto del 20%, che riduce il prezzo a 63,99 euro, da 79,99 euro.
Tra i titoli recenti, abbiamo offerte anche sulla raccolta Gradius Origins, che costa 27,99 euro invece di 39,99 euro (-30%), Edens Zero, che costa 47,99 euro invece di 59,99 euro, e Deliver at all Costs, che costa 17,99 euro invece di 29,99 euro (-40%).
Tra le altre offerte, segnaliamo anche il remake di Silent Hill 2 a 34,99 euro invece di 69,99 euro, la Castlevania Dominus Collection a 17,49 euro invece di 24,99 euro (-40%) e Contra: Operation Galuga a 19,99 euro invece di 39,99 euro (-50%).
Se vi interessano videogiochi più particolari, potreste puntare sulla raccolta Rocket Knight Adventures: Re-Sparked Collection, venduta a 20,99 euro invece di 29,99 euro (-30%) o CYGNI: All Guns Blazing a 8,74 euro invece di 34,99 euro (-75%).
Insomma, ci sono offerte un po' per tutti i gusti. Se vi interessa scoprirle, non vi resta che andare sulla pagina ufficiale dei saldi di Konami su Steam.