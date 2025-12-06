0

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Silent Hill F sono in sconto nei saldi di Konami su Steam

Konami ha lanciato una tornata di saldi su Steam, con sconti anche sulle sue hit del 2025, ossia Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Silent Hill F.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   06/12/2025
Snake in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami ha lanciato una tornata di saldi su Steam, dove troverete degli sconti anche per le sue hit più recenti, ossia Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Silent Hill f. Chiaramente ci sono offerte sull'intero catalogo dell'editore giapponese, da cui potete recuperare davvero tante perle, considerando sia i singoli titoli, sia le varie raccolte antologiche.

Le offerte

Per quanto riguarda Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, potete acquistarlo per 59,99 euro invece di 79,99 euro, quindi con uno sconto del 30%. Silent Hill f, invece, ha uno sconto del 20%, che riduce il prezzo a 63,99 euro, da 79,99 euro.

La protagonista di Silent Hill f
La protagonista di Silent Hill f

Tra i titoli recenti, abbiamo offerte anche sulla raccolta Gradius Origins, che costa 27,99 euro invece di 39,99 euro (-30%), Edens Zero, che costa 47,99 euro invece di 59,99 euro, e Deliver at all Costs, che costa 17,99 euro invece di 29,99 euro (-40%).

Silent Hill f, la recensione del capitolo che può resuscitare una serie leggendaria Silent Hill f, la recensione del capitolo che può resuscitare una serie leggendaria

Tra le altre offerte, segnaliamo anche il remake di Silent Hill 2 a 34,99 euro invece di 69,99 euro, la Castlevania Dominus Collection a 17,49 euro invece di 24,99 euro (-40%) e Contra: Operation Galuga a 19,99 euro invece di 39,99 euro (-50%).

Se vi interessano videogiochi più particolari, potreste puntare sulla raccolta Rocket Knight Adventures: Re-Sparked Collection, venduta a 20,99 euro invece di 29,99 euro (-30%) o CYGNI: All Guns Blazing a 8,74 euro invece di 34,99 euro (-75%).

Insomma, ci sono offerte un po' per tutti i gusti. Se vi interessa scoprirle, non vi resta che andare sulla pagina ufficiale dei saldi di Konami su Steam.

#Konami #Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Silent Hill F sono in sconto nei saldi di Konami su Steam