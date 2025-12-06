Hong Kong 2097, il seguito del peggior gioco giapponese della storia uscirà in ritardo a causa di Steam

Prevista per il 2025, purtroppo l'opera di Kanipro e Happy Soft (l'autore dell'originale) è stata costretta a slittare al 2026, a causa delle verifiche di Steam . Pare che stia incontrando delle difficoltà a ottenere l'approvazione dalla piattaforma. Per chi se lo stesse chiedendo, si tratta di un twin stick shooter autoproclamato "mortalmente noioso". Le premesse sono ottime, non c'è che dire.

Hong Kong 2097 è il seguito ufficiale di Hong Kong 97 , homebrew per Super Nintendo del 1995 passato alla storia come " il videogioco giapponese più brutto di sempre ", per via della sua qualità infima e di alcune scelte controverse, come quella di inserire una foto di un cadavere vero all'interno del gioco.

L'alt di Steam

A riferirlo è stata KaniPro. La software house ha raccontato che Hong Kong 2097 ha fallito la prima revisione di Steam il 19 novembre, per delle preoccupazioni della piattaforma definite legittime. In particolare, pare che alcuni contenuti siano finiti sotto la lente d'ingrandimento di Valve.

Gli sfondi di Hong Kong 2097 non vanno molto per il sottile

Comunque sia, dopo vari botta e risposta con Valve, il 4 dicembre è stata presa la decisione di rinviare il lancio, perché Steam non ha ancora detto la sua parola definitiva.

La nuova finestra di lancio è indicativamente il primo trimestre del 2026, mentre il lavoro di sviluppo viene considerato ormai concluso, tanto che gli sviluppatori si sono lamentati su X di dover stare fermi, con un gioco praticamente pronto.

Visto il titolo precedente, è facile che anche Hong Kong 2097 sia un titolo dai contenuti estremi, tra sarcasmo e cattivo gusto. Gli sviluppatori hanno ricevuto diverse critiche in merito, in particolare per aver usato l'IA generativa per realizzare alcune risorse. D'altro canto, KaniPro e Happy Soft hanno presentato il progetto come una forma di ribellione contro la recente ondata di censure nei videogiochi, motivo per cui hanno ricevuto diversi apprezzamenti.